Розовая луна озарит ночное небо на этой неделе после пика метеорного потока Лириды

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
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В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

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Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
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Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
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Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

Эксклюзив
Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт
  •  102160 просмотра

Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт

Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
21 апреля 2024, 12:22  •  153288 просмотра

Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области

Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  222773 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  376110 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Эксклюзив
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  175180 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  131544 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

Эксклюзив
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
19 апреля 2024, 12:04  •  102441 просмотра

Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

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19 апреля 2024, 15:15  •  376110 просмотра
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Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

19 апреля 2024, 08:45  •  297444 просмотра
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18 апреля 2024, 06:06  •  383431 просмотра

Розовая луна озарит ночное небо на этой неделе после пика метеорного потока Лириды

Полная розовая луна будет видна в ночном небе 24 апреля после пика метеорного потока Лириды 21-22 апреля.

Общество •   •  38183 просмотра
Розовая луна озарит ночное небо на этой неделе после пика метеорного потока Лириды

Днепропетровщина: армейцы рф атаковали Никопольщину дронами-камикадзе и тяжелой артиллерией

Российские оккупанты атаковали Никопольский район, применив 13 беспилотников-камикадзе и тяжелую артиллерию, нанеся значительные разрушения, но обошлось без жертв.

Общество •   •  23908 просмотра
Днепропетровщина: армейцы рф атаковали Никопольщину дронами-камикадзе и тяжелой артиллерией

За три месяца на расходы на оборону направили более 400 миллиардов гривен

За первые три месяца 2024 года расходы государственного бюджета Украины на сектор безопасности и обороны составили 408,2 млрд грн, или 58,9% от общего объема расходов общего фонда.

Война •   •  22137 просмотра
За три месяца на расходы на оборону направили более 400 миллиардов гривен

Не выдали ребенку книги в библиотеке без залога, потому что переселенец: Лубинец обратился в Тернопольскую ОВА относительно проверки инцидента

Скандал разгорелся, когда ребенку из семьи внутренне перемещенных лиц отказали в доступе к книгам в Тернопольской областной детской библиотеке и требовали внести залог в размере 600 грн. Библиотека ссылалась на то, что ребенок "не свой" в городе, а также на опасения, что в книгах может содержаться информация, которая "прославляет россию".

Общество •   •  19141 просмотра
Не выдали ребенку книги в библиотеке без залога, потому что переселенец: Лубинец обратился в Тернопольскую ОВА относительно проверки инцидента

В Китае сильные ливни разрушили дома и дороги, приведя к 4 жертвам и нарушению жизни 110 тысяч человек

Сильные дожди в китайской провинции Гуандун вызвали наводнения, в результате которых погибли 4 человека, 110 000 были вынуждены покинуть свои дома, разрушены дороги и мосты.

Новости Мира •   •  15848 просмотра
В Китае сильные ливни разрушили дома и дороги, приведя к 4 жертвам и нарушению жизни 110 тысяч человек

Бегун с синдромом Дауна установил рекорд в Лондонском марафоне и попал в Книгу Гиннеса

19-летний бегун с синдромом Дауна Ллойд Мартин стал самым молодым человеком с умственной отсталостью, который преодолел Лондонский марафон, установив мировой рекорд Гиннеса.

УНН Lite •   •  30453 просмотра
Бегун с синдромом Дауна установил рекорд в Лондонском марафоне и попал в Книгу Гиннеса

Мошенники похищают аккаунты в WhatsApp, используя фейковые петиции: как защитить данные - Госспецсвязи

Мошенники захватывают аккаунты WhatsApp, присылая фейковые сообщения с призывами проголосовать за присвоение звания "Герой Украины" погибшим защитникам, что ведет на фишинговый сайт, который похищает доступ к аккаунту.

Криминал и ЧП •   •  14201 просмотра
Мошенники похищают аккаунты в WhatsApp, используя фейковые петиции: как защитить данные - Госспецсвязи

Обсудили подготовку соглашения по безопасности: Ермак встретился с помощником госсекретаря США

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак встретился с американскими чиновниками, чтобы обсудить соглашение о безопасности между Украиной и США, усиление санкций против России, использование замороженных российских активов в пользу Украины, а также подготовку к Глобальному саммиту мира в Швейцарии.

Война •   •  15295 просмотра
Обсудили подготовку соглашения по безопасности: Ермак встретился с помощником госсекретаря США

Около сотни пеликанов появились в небе во время ликвидации последствий российских обстрелов в Одесской области

Сотни пеликанов, редких птиц, занесенных в Красную книгу Украины, появились в небе на фоне темного дыма от российских обстрелов в Одесской области, ярко пролетая сквозь облака, пока спасатели работали над ликвидацией последствий обстрелов.

УНН Lite •   •  29252 просмотра
Около сотни пеликанов появились в небе во время ликвидации последствий российских обстрелов в Одесской области

Военнослужащих подразделений ПВО ВС россии лишают премий за неспособность отразить воздушные атаки Украины

российские подразделения противовоздушной обороны лишают премий за неспособность отразить украинские авиаудары, сообщают украинские партизаны на оккупированных территориях.

Война •   •  10852 просмотра
Военнослужащих подразделений ПВО ВС россии лишают премий за неспособность отразить воздушные атаки Украины