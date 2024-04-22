Розовая луна озарит ночное небо на этой неделе после пика метеорного потока Лириды

Розовое полнолуние ожидается на этой неделе в ночном небе сразу после пика метеорного потока Лириды, сообщают специализированные издания, пишет УНН.

Детали

По данным сайта Time and Date, который в частности отслеживает астрономические явления, пик метеорного потока Лириды приходится в этом году на 21-22 апреля. В это время, как указано, можно увидеть до 18 метеоров в час.

Поток наиболее заметен для людей в Северном полушарии, сказала Эшли Кинг, доктор наук о планетах в Лондонском музее естественной истории, пишет CNN. Желающие увидеть Лириды должны дать своим глазам привыкнуть, выйдя на улицу по крайней мере за 10-15 минут, прежде чем попытаться заметить метеор, добавила Кинг. Поскольку метеоры могут появляться по всему небу, эксперты не рекомендуют использовать телескоп или бинокль, сообщает NASA. "Лучшее время, чтобы выйти (увидеть метеор) - это очень рано утром до того, как взойдет солнце", - сказала Кинг.

Лириды, один из старейших известных метеорных потоков, начался 15 апреля и продлится до 29 апреля.

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Розовая луна, как называют апрельское полнолуние, как пишет CNN, будет видна всем во всем мире, поскольку естественный спутник Земли будет казаться полным в течение нескольких дней. По данным Time and Date, полностью полная луна взойдет в 2:48 (по Киеву) 24 апреля.

Несмотря на свое название это полнолуние будет похоже на любое другое, сказал Пол Хйн, планетолог из Университета Колорадо Боулдер. Розовая луна фактически получила свое прозвище благодаря своему ежегодному появлению вскоре после начала весны, согласно Альманаху старого фермера.

Лучше всего наблюдать за полнолунием в бинокль или даже просто невооруженным глазом, поскольку оно может быть слишком ярким для того, чтобы смотреть на него в телескоп, сказал Гейн.

По данным EarthSky, из 12 полных месяцев в 2024 году лунные события в сентябре и октябре будут суперлуниями.

Вот полные, оставшиеся до конца 2024 года:

23 мая: Цветочная луна

21 июня: Клубничная луна

21 июля: Оленья луна

19 августа: Осетровая луна

17 сентября: Урожайная луна

17 октября: Охотничья луна

15 ноября: Бобровая луна

15 декабря: Холодная луна

Метеоритные дожди 2024 года: