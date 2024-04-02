КМИС: 35% украинцев верят в астрологию, еще 25% - в экстрасенсорные способности

Согласно последнему опросу Киевского международного института социологии 35% украинцев верят в астрологию, 25% - в экстрасенсорные способности, 15% - в тарологию. Об этом пишет УНН со ссылкой на КМИС.

Детали

Социологи отмечают, что как мужчины, так и женщины верят в астрологию, экстрасенсорные способности и тарологию При этом более высокий показатель среди женщин (49% верят в хотя бы одно из перечня против 36% среди мужчин).

При этом показатель возрастает с 26% среди респондентов до 30 лет до 51% среди респондентов старше 60 лет. Если среди опрашиваемых с высоким уровнем достатка 34% верят в хотя бы одно из перечня, среди лиц с очень низким достатком - 65%.

По крайней мере в одно из этого перечня верят 43% украинцев - подчеркнули в КМИС.

Социологи добавили, что они не имеют возможности оценить влияние искренности ответов на именно этот вопрос, но опыт проведения опросов дает нам основание доверять полученным общим тенденциям.

Дополнение

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий прокомментировал результаты опроса и отметил, что кризисные и психологически сложные периоды (как на общественном, так и на личностном уровнях) являются "благоприятной" средой для роста интереса к астрологии, экстрасенсорным способностям и тарологии.

По его словам, по результатам опроса КМИС для NDI в ноябре 2023 года, 66% украинцев отмечали ухудшение психического здоровья после полномасштабного вторжения

Кроме этого, по его словам, развитие цифровых технологий значительно "упрощает" контакты украинцев с астрологами и прорицательницами.

Учитывая масштаб ситуации, при желании вести дискуссии вряд ли целесообразно прибегать к простому клеймению людей, которые верят в астрологию и тому подобное. Основа веры достаточно сложная и ее быстро не развеять простыми аргументами (или тем более насмешками). Вместе с этим вопрос также требует внимания, поскольку многие люди в сложных обстоятельствах могут под влиянием недобросовестных людей понести значительные потери или прибегнуть к деструктивным действиям - подытожил Грушецкий.

8 апреля Мексику, США и Канаду охватит полное солнечное затмение

Справочно

Опрос проводился с 17 по 23 февраля в рамках всеукраинского опроса общественного мнения "Омнибус". Методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошено 1 052 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым).

Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины, контролируемой правительством Украины.

В выборку не включали жителей территорий, которые временно не контролируются властями Украины, а также опрос не проводили с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.