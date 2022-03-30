Разбомбленный оккупантами драмтеатр в Мариуполе показали на спутниковом снимке

Детали

"Целые кварталы в центре Мариуполя были уничтожены... - показывают новые спутниковые снимки от Maxar Technologies", - отмечает телеканал.

Дополнение

Российские оккупационные войска 16 марта сбросили сверхмощную бомбу на драматический театр в Мариуполе. Там в это время были в убежище люди. По оценкам, речь идет об около тысячи гражданских мариупольцев. Многие мариупольцы прятались в театре с маленькими детьми.

В драматическом театре Мариуполя погибли около 300 человек в результате вражеских бомбардировок 16 марта, сообщили 25 марта в Мариупольськом горсовете.