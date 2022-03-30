Розбомблений окупантами драмтеатр у Маріуполі показали на супутниковому знімку

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"Цілі квартали в центрі Маріуполя були знищені... - показують нові супутникові знімки від Maxar Technologies", - відзначає телеканал.

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Російські окупаційні війська 16 березня скинули надпотужну бомбу на драматичний театр у Маріуполі. Там у цей час переховувалися люди. За оцінками, йдеться про близько тисячу цивільних маріупольців. Багато маріупольців ховалися в театрі з маленькими дітьми.

У драматичному театрі Маріуполя загинули близько 300 людей внаслідок ворожих бомбардувань 16 березня, повідомила 25 березня Маріупольська міськрада.