Розбомблений окупантами драмтеатр у Маріуполі показали на супутниковому знімку
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Нові супутникові знімки Maxar Technologies показують знищений окупантами Маріуполь та будівлю драмтеатру, на який російські загарбники скинули бомбу. Нові знімки міста опублікував CNN, пише УНН.
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"Цілі квартали в центрі Маріуполя були знищені... - показують нові супутникові знімки від Maxar Technologies", - відзначає телеканал.
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Російські окупаційні війська 16 березня скинули надпотужну бомбу на драматичний театр у Маріуполі. Там у цей час переховувалися люди. За оцінками, йдеться про близько тисячу цивільних маріупольців. Багато маріупольців ховалися в театрі з маленькими дітьми.
У драматичному театрі Маріуполя загинули близько 300 людей внаслідок ворожих бомбардувань 16 березня, повідомила 25 березня Маріупольська міськрада.