Разместили технику прямо среди домов: количество рашистов вокруг Мариуполя продолжает расти

Цитата

"Количество военного контингента вокруг Мариуполя продолжает расти", – написал Андрющенко.

Добавим

По его словам, речь идет о селе Азовском Мариупольского района.

"Окпупанты разместили технику прямо между гражданскими домами местных жителей. Количество в разы превышает количество местного населения. Ангары для сельхозтехники приспособлены под хранение грузовиков и БТРов", - написал Андрющенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из-за отсутствия воды и тепла: из Донетчины люди убегают через Мариуполь на московию