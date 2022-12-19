Разместили технику прямо среди домов: количество рашистов вокруг Мариуполя продолжает расти
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Вокруг Мариуполя продолжает расти количество военного контингента. Об этом в Telegram сообщил советник мэра города Петр Андрющенко, информирует УНН.
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"Количество военного контингента вокруг Мариуполя продолжает расти", – написал Андрющенко.
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По его словам, речь идет о селе Азовском Мариупольского района.
"Окпупанты разместили технику прямо между гражданскими домами местных жителей. Количество в разы превышает количество местного населения. Ангары для сельхозтехники приспособлены под хранение грузовиков и БТРов", - написал Андрющенко.
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