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Розмістили техніку прямо поміж будинків: кількість рашистів навколо Маріуполя продовжує зростати

Розмістили техніку прямо поміж будинків: кількість рашистів навколо Маріуполя продовжує зростати

Київ • УНН

 • 509889 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Навколо Маріуполя продовжує зростати кількість військового контингенту. Про це в Telegram повідомив радник мера міста Петро Андрющенко, інформує УНН.

Цитата

"Кількість військового контингенту навколо Маріуполя продовжує зростати", - написав Андрющенко.

Додамо

За його словами,  йдеться про село  Азовське Маріупольського району.

"Окпупанти розмістили техніку прямо поміж цивільних будинків місцевих мешканців. Кількість в рази перевищує кількість місцевого населення. Ангари для сільгосптехніки пристосовано під зберігання вантажівок та БТРів", - написав Андрющенко.

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