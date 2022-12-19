Розмістили техніку прямо поміж будинків: кількість рашистів навколо Маріуполя продовжує зростати

Цитата

"Кількість військового контингенту навколо Маріуполя продовжує зростати", - написав Андрющенко.

Додамо

За його словами, йдеться про село Азовське Маріупольського району.

"Окпупанти розмістили техніку прямо поміж цивільних будинків місцевих мешканців. Кількість в рази перевищує кількість місцевого населення. Ангари для сільгосптехніки пристосовано під зберігання вантажівок та БТРів", - написав Андрющенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Через відсутність води та тепла: з Донеччини люди тікають через Маріуполь на московію