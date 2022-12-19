Розмістили техніку прямо поміж будинків: кількість рашистів навколо Маріуполя продовжує зростати
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Навколо Маріуполя продовжує зростати кількість військового контингенту. Про це в Telegram повідомив радник мера міста Петро Андрющенко, інформує УНН.
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"Кількість військового контингенту навколо Маріуполя продовжує зростати", - написав Андрющенко.
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За його словами, йдеться про село Азовське Маріупольського району.
"Окпупанти розмістили техніку прямо поміж цивільних будинків місцевих мешканців. Кількість в рази перевищує кількість місцевого населення. Ангари для сільгосптехніки пристосовано під зберігання вантажівок та БТРів", - написав Андрющенко.
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