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Через відсутність води та тепла: з Донеччини люди тікають через Маріуполь на московію

Через відсутність води та тепла: з Донеччини люди тікають через Маріуполь на московію

Київ • УНН

 • 638253 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. З півночі Донецької області, Донецька люди тікають через Маріуполь на московію через відсутності води, електрики та тепла. Затори на в’їзд в Маріуполь з Донецького напряму на 5 кілометрів. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає УНН.

Цитата

«Біжать. З півночі Донецької області, Донецька люди тікають через Маріуполь на московію. Тисячами. Затори на в’їзд в Маріуполь з Донецького напряму на 5 кілометрів. Біжать не від війни та бойових дій. Біжуть від відсутності води. Електрики. Тепла. Від базових умов життя. В намаганні перейти від виживання до життя. Ось воно, наслідок росії. Прямий та беззаперечний. Руїна. Суцільна руїна», - написав Андрющенко.

За його словами, маріупольці теж потрохи почали бігство від холодомору.

«Затори від с. Безимянне до кордону з московією понад 30 км. Легкових автівок. Від 10 годин очікування в полі заради виживання. Лють. Просто Лють», - повідомив Андрющенко.

Доповнення

В окупованому Маріуполі у будинках досі немає не лише опалення, але й газу та електрики.

Радник мера міста Петро Андрющенко заявляв, що холодомор маріупольців – це не лише про відсутність опалення. У місті середнє очікування автобуса на зупинці від 40 хвилин.

Українські Національні Новини

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