Повний колапс та справжній Холодомор: у Маріуполі люди продовжують виживати
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. В окупованому Маріуполі у будинках досі немає не лише опалення, але й газу та електрики. Про це повідомляє Маріупольська міська рада, передає УНН.
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«Мешканці міста пишуть, що у будинках досі немає не лише опалення, але й газу та електрики. Люди замерзають, а електрообігрівачами, які роздають окупанти, не можуть скористатися», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що жителі по проспекту Металургів, 137 скаржаться, що ніхто не реагує на їх запити. Лише вікна заклеїли плівкою. І це тоді, коли на вулиці мінусова температура. Мешканці замерзають у власних квартирах.
Зазначається, що така ж ситуація і по вулиці Азовстальській, 89-103. «Не живемо, а виживаємо», - констатують жителі.
«Так окупанти продовжують геноцид мирного населення Маріуполя. У місті повний колапс та справжній Холодомор», - наголошують в міській раді.
Доповнення
Радник мера міста Петро Андрющенко заявляв, що холодомор маріупольців – це не лише про відсутність опалення. У місті середнє очікування автобуса на зупинці від 40 хвилин.
У квартирах тимчасово захопленого Маріуполя вода перетворюється на лід.