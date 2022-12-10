Полный коллапс и настоящий Холодомор: в Мариуполе люди продолжают выживать
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. В оккупированном Мариуполе в домах до сих пор нет не только отопления, но и газа и электричества. Об этом сообщает Мариупольский городской совет, передает УНН.
Цитата
«Жители города пишут, что в домах до сих пор нет не только отопления, но и газа и электричества. Люди замерзают, а электрообогревателями, которые раздают оккупанты, не могут воспользоваться», - говорится в сообщении.
Сообщается, что жители по проспекту Металлургов, 137 жалуются, что никто не реагирует на их запросы. Только окна заклеили пленкой. И это тогда, когда на улице минусовая температура. Жители замерзают в своих квартирах.
Отмечается, что такая же ситуация и по улице Азовстальской, 89–103. «Не живем, а выживаем», – констатируют жители.
«Так оккупанты продолжают геноцид мирного населения Мариуполя. В городе полный коллапс и настоящий Холодомор», - отмечают в городском совете.
Дополнение
Советник мэра города Петр Андрющенко заявлял, что холодомор мариупольцев – это не только об отсутствии отопления. В городе среднее ожидание автобуса на остановке от 40 минут.
В квартирах временно захваченного Мариуполя вода превращается в лед.