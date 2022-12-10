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Полный коллапс и настоящий Холодомор: в Мариуполе люди продолжают выживать

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 декабря. УНН. В оккупированном Мариуполе в домах до сих пор нет не только отопления, но и газа и электричества. Об этом сообщает Мариупольский городской совет, передает УНН.

Цитата

«Жители города пишут, что в домах до сих пор нет не только отопления, но и газа и электричества. Люди замерзают, а электрообогревателями, которые раздают оккупанты, не могут воспользоваться», - говорится в сообщении.

Сообщается, что жители по проспекту Металлургов, 137 жалуются, что никто не реагирует на их запросы. Только окна заклеили пленкой. И это тогда, когда на улице минусовая температура. Жители замерзают в своих квартирах.

Отмечается, что такая же ситуация и по улице Азовстальской, 89–103. «Не живем, а выживаем», – констатируют жители.

«Так оккупанты продолжают геноцид мирного населения Мариуполя. В городе полный коллапс и настоящий Холодомор», - отмечают в городском совете.

Дополнение

Советник мэра города Петр Андрющенко заявлял, что холодомор мариупольцев – это не только об отсутствии отопления. В городе среднее ожидание автобуса на остановке от 40 минут.

В квартирах временно захваченного Мариуполя вода превращается в лед.

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