У Маріуполі середнє очікування автобуса на зупинці від 40 хвилин – Андрющенко

Цитата

«Холодомор маріупольців - не лише про відсутність опалення. Неочевидні речі - транспорт. Середнє очікування автобуса на зупинці від 40 хвилин. Вийшов з холодної квартири, промерз на зупинці та береш участь у забаві “штурм автобуса”. Якщо пощастило - поїхав у відносному теплі. Зігрітий боком товариша по штурму. Якщо ні - то ще сорок хвилин борешся з холодом і все з початку», - написав Андрющенко.

Доповнення

В окупованому росією Маріуполі фіксують спалах ОРВІ через холоди. Як повідомляв радник мера Петро Андрющенко, за тиждень в місті зареєстровано 764 випадки ОРВІ та пневмонії.

Американська аерокосмічна компанія Maxar Technologies опублікувала космічні знімки на яких видно, як в окупованому Маріуполі значно збільшилась кількість могил.