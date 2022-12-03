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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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У Маріуполі середнє очікування автобуса на зупинці від 40 хвилин – Андрющенко

У Маріуполі середнє очікування автобуса на зупинці від 40 хвилин – Андрющенко

Київ • УНН

 • 775576 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Холодомор маріупольців – це не лише про відсутність опалення. У місті середнє очікування автобуса на зупинці від 40 хвилин. Про це в Telegram повідомив радник мера міста Петро Андрющенко, передає УНН.

Цитата

«Холодомор маріупольців - не лише про відсутність опалення. Неочевидні речі - транспорт. Середнє очікування автобуса на зупинці від 40 хвилин. Вийшов з холодної квартири, промерз на зупинці та береш участь у забаві “штурм автобуса”. Якщо пощастило - поїхав у відносному теплі. Зігрітий боком товариша по штурму. Якщо ні - то ще сорок хвилин борешся з холодом і все з початку», - написав Андрющенко.

Доповнення

В окупованому росією Маріуполі фіксують спалах ОРВІ через холоди. Як повідомляв радник мера Петро Андрющенко, за тиждень в місті зареєстровано 764 випадки ОРВІ та пневмонії.

Американська аерокосмічна компанія Maxar Technologies опублікувала космічні знімки на яких видно, як в окупованому Маріуполі значно збільшилась кількість могил.

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