У Маріуполі все більше людей хворіють та помирають від ОРВІ

Деталі

За наданою інформацією, лише за минулий тиждень в місті зареєстровано 764 випадки ОРВІ та 82 випадки пневмонії. Зокрема, на ОРВІ хворіють 495 дітей, ще 21 – на пневмонію.

Цитата

“В порівнянні з першою половиною листопада, зростання склало 91 відсоток. Середньотижнева цифра смертності від природних причин досягла відмітки у 250 випадків, що на 100 випадків більша за жовтень, або зростання смертності лише за два останніх тижня склало 1,7 разів. росіяни продовжують знищувати Маріуполь”, – написав Андрющенко.

Доповнення

У тимчасово окупованому Маріуполі загарбники почали формувати списки нерухомого майна, власники якого залишили місто через окупацію.