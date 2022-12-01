У Маріуполі все більше людей хворіють та помирають від ОРВІ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. В окупованому росією Маріуполі фіксують спалах ОРВІ через холоди. Як пише радник мера Петро Андрющенко, за тиждень в місті зареєстровано 764 випадки ОРВІ та пневмонії, передає УНН.
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За наданою інформацією, лише за минулий тиждень в місті зареєстровано 764 випадки ОРВІ та 82 випадки пневмонії. Зокрема, на ОРВІ хворіють 495 дітей, ще 21 – на пневмонію.
Цитата
“В порівнянні з першою половиною листопада, зростання склало 91 відсоток. Середньотижнева цифра смертності від природних причин досягла відмітки у 250 випадків, що на 100 випадків більша за жовтень, або зростання смертності лише за два останніх тижня склало 1,7 разів. росіяни продовжують знищувати Маріуполь”, – написав Андрющенко.
Доповнення
У тимчасово окупованому Маріуполі загарбники почали формувати списки нерухомого майна, власники якого залишили місто через окупацію.