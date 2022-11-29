Маріуполь: окупанти складають списки залишеного нерухомого майна, щоб "націоналізувати" його

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Все це майно російські окупанти позначають як “безгосподарське” й додають у відповідний реєстр.

"Якщо за рік окупанти не встановлять власників майна, то воно має перейти в муніципальну власність. Тобто, ворог захопив місто, знищивши десятки тисяч осіб. Більшість населення евакуювалось з міста через російську окупацію. Тепер же росіяни хочуть віджати їх майно, бо власники помешкань не хочуть жити під окупацією. Проте Центр національного спротиву зауважує, що всі рішення окупаційної адміністрації юридично нікчемні. росія ж буде змушена відшкодувати всі збитки шляхом виплати репарацій", - йдеться в повідомленні Спротиву.

Нагадаємо

Як повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області містяни займаються мародерством. Вони збирають речі, що вціліли, з квартир людей в евакуації, а потім продають награбоване.