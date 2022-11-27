Тягнуть все, що залишилося цілим: у Маріуполі містяни займаються мародерством

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"Мародерство в Маріуполі не зупиняється ані на хвилину. Прямо зараз. Центр (до війни) міста. Квартал між пр. Металургів та вул. Куїнджі. Тягнуть посеред дня все, що залишилось цілим. Руками, машинами, причепами. На жаль, не окупанти. Маріупольці. Окупаційна влада не помічає, бо перша була серед мародерів", - зазначив Андрющенко.

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За словами радника, від точки на фото до райвідділку поліції окупантів на 150 метрів, до районної окупаційної адміністрації - 70 метрів через дорогу. Він додав, що патрулі "справно вишукують диверсантів за 20 метрів по проспекту Металургів", водночас не помічають випадки мародерства з квартир людей, що евакуювалися.

"В Маріуполі неофіційно дозволено мародерство з квартир людей в евакуації. Тому мародери й тягнуть. Все. Без розбору. Маріупольські пабліки наповнені оголошеннями з пропозиціями про продаж награбованого", - підсумував він.

Нагадаємо

У Маріуполі зруйнували пам’ятник загиблим Азовстальцям під час Другої світової війни.