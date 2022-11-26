Справжнє ставлення росіян до історії: у Маріуполі показали руїни пам’ятника загиблим Азовстальцям під час Другої світової

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"Справжнє ставлення до історії від росіян. Руїни пам’ятника загиблим Азовстальцям під час Другої світової. Наслідок бомбардувань російськими авіабомбами. Проти нас воюють навіть не Варвари. На нас напали потвори, яки помилково вважаються приматами з території вуглеводопостачання, що помилково вважається країною", - повідомили у міській раді.

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Нагадаємо

Російські окупанти у Маріуполі збираються знести повністю майже всю стару частину Лівобережного району, що наближена до Азовсталі.