Настоящее отношение россиян к истории: в Мариуполе показали руины памятника погибшим Азовстальцам во время Второй мировой
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. В Мариуполе разрушен памятник погибшим Азовстальцам во время Второй мировой. Как сообщили в городском совете, это следствие бомбардировок российскими авиабомбами, передает УНН.
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"Настоящее отношение к истории от россиян. Руины памятника погибшим Азовстальцам во время Второй мировой. Последствие бомбежек российскими авиабомбами. Против нас воюют даже не Варвары. На нас напали чудовища, ошибочно считающиеся приматами с территории углеводоснабжения, ошибочно считается страной", – сообщили в городском совете.
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Напомним
Российские оккупанты в Мариуполе собираются снести полностью почти всю старую часть Левобережного района, приближенную к Азовстали.