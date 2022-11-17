Рашисти у Маріуполі хочуть знести майже всю стару частину району, наближеного до Азовсталі

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"Окупанти збираються знести повністю майже всю стару частину Лівобережного району, що наближена до Азовсталі. Важко оцінити розмір по гугл-картам. Навіть по кількості будинків", - написав Андрющенко.

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За його словами, червоним окреслил квартали, що йдуть під повне знесення точно.

"Помаранч - майже повністю, але ще немає остаточного рішення. Можливо - повністю. Так от. Для оцінки масштабів. Аби просто обійти по незамкнтому колу марковані квартали (зелена стрілка) дорослій людині в нормальній фізичній формі треба витратити не менш 25-30 хвилин в середньому темпі. У прогулянковому - до 50 хвилин. Просто обійти. А тепер згадайте свою прогулянку будь-яким містом такої тривалості. Так ви легко оцінете масштаби руйнувань та масштаби спроби сховати сліди власних злочинів", - резюмував Андрющенко.

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