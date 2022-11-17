Рашисты в Мариуполе хотят снести почти всю старую часть района, приближенного к Азовстали

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"Оккупанты собираются снести полностью почти всю старую часть Левобережного района, приближенную к Азовстали. Трудно оценить размер по гугл-картам. Даже по количеству домов", - написал Андрющенко.

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По его словам, красным очертили кварталы, идущие под полный снос точно.

"Оранжевый - почти полностью, но еще нет окончательного решения. Возможно - полностью. Так вот. Для оценки масштабов. Чтобы просто обойти по незамкнутому кругу маркированные кварталы (зеленая стрелка) взрослому человеку в нормальной физической форме нужно потратить не менее 25- 30 минут в среднем темпе. В прогулочном - до 50 минут. Просто обойти. А теперь вспомните свою прогулку по любому городу такой продолжительности. Так вы легко оцените масштабы разрушений и масштабы попытки скрыть следы собственных преступлений", - резюмировал Андрющенко.

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