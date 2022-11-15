У Маріуполі росія зруйнувала понад 50 тисяч квартир - мерія

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"Окупанти перетворили Маріуполь на місто руїн. Вони продовжують це робити, щоб приховати свої воєнні злочини. Після деокупації Маріуполя ми відновимо місто, але в першу чергу це повинно бути за рахунок репарацій, які росія мусить сплачувати. Міжнародна спільнота повинна розробити дієві механізми стягнення грошей на відбудову України – на Маріуполь, який постраждав від російських обстрілів найбільше", – заявив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

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Зазначається, що наразі в окупованому місті, що підтверджують самі росіяни, демонтували 31 будинок, планують знести - 336. Ще 547 будинків мають критичні пошкодження.

Всього через російські обстріли та демонтажні роботи до знищення "приговорили" 51 698 квартири. Зауважують, що статистика стосується багатоповерхівок, які самі окупанти визнали зруйнованими, але, за інформацією міськради, "реальна картина в місті страшніше".

За підрахунками української сторони, лише у приватному секторі серйозно пошкоджено або взагалі знищено 11 384 будинків.

Нагадаємо

У Маріуполі на стінах будинків з'являються написи про відсутність тепла в місті.