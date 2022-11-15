В Мариуполе россия разрушила более 50 тысяч квартир - мэрия

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"Оккупанты превратили Мариуполь в город руин. Они продолжают это делать, чтобы скрыть свои военные преступления. После деоккупации Мариуполя мы восстановим город, но в первую очередь это должно быть за счет репараций, которые россия должна платить. Международное сообщество должно разработать действенные механизмы взыскания денег на восстановление Украины – на Мариуполь, который пострадал от российских обстрелов больше всего", – заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Детали

Отмечается, что в настоящее время в оккупированном городе, что подтверждают сами россияне, демонтировали 31 дом, планируют снести – 336. Еще 547 домов имеют критические повреждения.

Всего из-за российских обстрелов и демонтажных работ к уничтожению "приговорили" 51 698 квартир. Отмечают, что статистика касается многоэтажек, которые сами оккупанты сочли разрушенными, но, по информации горсовета, "реальная картина в городе страшнее".

По подсчетам украинской стороны, только в частном секторе серьезно повреждено или вообще уничтожено 11 384 домов.

Напомним

В Мариуполе на стенах домов появляются надписи об отсутствии тепла в городе.