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В Маріуполі розпочалася нова хвиля зачисток задля придушення протестів – радник мера

В Маріуполі розпочалася нова хвиля зачисток задля придушення протестів – радник мера

Київ • УНН

 • 400165 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Ватажок так званої дрн денис пушилін розпочав чергову хвилю зачисток в Маріуполі з метою придушення громадського невдоволення. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає УНН.

Цитата

«Причиною стала колективна скарга, яка надійшла на ім’я сабліна. Збір підписів організувала власниця одного з телеграм каналів в Маріуполі - маріупольчанка Доценко Світлана та звернення швидко набрала великий резонанс. Суть проблеми в тому, що гауляйтери Донецької області прописали офіційні рішення про надання нового житла в якості компенсації за втрачене так, що отримати його маріупольцям неможливо. То (нарешті!) маріупольці поставили вірне запитання – для кого будуються всі нові будинки, якщо у маріупольців без шансу (теж мені таємниця!)», – зазначив Андрющенко.

Деталі

В результаті, вчора в Маріуполі пушилін провів нараду з цивільними окупантами, а потім з “силовим блоком”, де видав наказ “придушити це неподобство”, маючи на увазі скаргу та її підписантів. Тому, вже зараз так зване “МГБ” займається пошуком авторів та підписантів, аби «через підвал та тортури пояснити, що не можна ставити такі запитання та скаржитись. Лише казати “дякую” та кланятись до землі».

Андрющенко також додав, що сьогодні в Маріуполі вже майже 30 тисяч цивільних окупантів – громадян росії, без військового корпусу.

«З весни очікується не тільки збільшення чоловічого населення, але вже переїзд їх родин в Маріуполь “на період відбудови”. Тобто (за умови, що окупація би затягнулась на роки) вже на кінець 2023 року загальна кількість заселених росіян може становити близько 100 тисяч нелюдів. Без військових. Це найкраща відповідь на питання, кому будують нові будинки і чому маріупольці, виселені зі знесених будинків залишаються без надії на житло», – повідомив Андрющенко.

Нагадаємо

Російські окупанти у Маріуполі збираються знести повністю майже всю стару частину Лівобережного району, що наближена до Азовсталі.

Українські Національні Новини

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