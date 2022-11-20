В Мариуполе началась новая волна зачисток для подавления протестов – мэр советник

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«Причиной стала коллективная жалоба, поступившая на имя саблина. Сбор подписей организовала владелица одного из телеграмм каналов в Мариуполе – мариупольчанка Доценко Светлана и обращение быстро получило большой резонанс. Суть проблемы в том, что гауляйтеры Донецкой области прописали официальные решения о предоставлении нового жилья в качестве компенсации за утраченное так, что получить его мариупольцам невозможно. И (наконец-то!) мариупольцы задали верный вопрос – для кого строятся все новые дома, если у мариупольцев без шанса (тоже мне тайна!)», – отметил Андрющенко.

Детали

Вчера в Мариуполе пушилин провел совещание с гражданскими оккупантами, а затем с “силовым блоком”, и издал приказ “подавить это безобразие”, имея в виду жалобу и ее подписантов. Поэтому уже сейчас так называемое “МГБ” занимается поиском авторов и подписантов, чтобы «через подвал и пытки объяснить, что нельзя задавать такие вопросы и жаловаться. Только говорить “спасибо” и кланяться к земле».

Андрющенко также добавил, что сегодня в Мариуполе уже почти 30 тысяч гражданских оккупантов – граждан россии, без военного статуса.

«С весны ожидается не только увеличение мужского населения, но уже переезд их семей в Мариуполь “на период восстановления”. То есть (при условии, что оккупация затянулась бы на годы) уже к концу 2023 года общее количество заселенных россиян может составить около 100 тысяч извергов. Без военных. Это лучший ответ на вопрос, кому строят новые дома и почему мариупольцы, выселенные из снесенных домов, остаются без надежды на жилье», – сообщил Андрющенко.

Напомним

Российские оккупанты в Мариуполе собираются снести полностью почти всю старую часть Левобережного района, которая приближена к Азовстали.



