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В Мариуполе началась новая волна зачисток для подавления протестов – мэр советник

В Мариуполе началась новая волна зачисток для подавления протестов – мэр советник

Киев • УНН

 • 400164 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Вожак так называемой дрн денис пушилин начал очередную волну зачисток в Мариуполе с целью подавления общественного недовольства. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает УНН.

Цитата

«Причиной стала коллективная жалоба, поступившая на имя саблина. Сбор подписей организовала владелица одного из телеграмм каналов в Мариуполе – мариупольчанка Доценко Светлана и обращение быстро получило большой резонанс. Суть проблемы в том, что гауляйтеры Донецкой области прописали официальные решения о предоставлении нового жилья в качестве компенсации за утраченное так, что получить его мариупольцам невозможно. И (наконец-то!) мариупольцы задали верный вопрос – для кого строятся все новые дома, если у мариупольцев без шанса (тоже мне тайна!)», – отметил Андрющенко.

Детали 

Вчера в Мариуполе пушилин провел совещание с гражданскими оккупантами, а затем с “силовым блоком”, и издал приказ “подавить это безобразие”, имея в виду жалобу и ее подписантов. Поэтому уже сейчас так называемое “МГБ” занимается поиском авторов и подписантов, чтобы «через подвал и пытки объяснить, что нельзя задавать такие вопросы и жаловаться. Только говорить “спасибо” и кланяться к земле».

Андрющенко также добавил, что сегодня в Мариуполе уже почти 30 тысяч гражданских оккупантов – граждан россии, без военного статуса.

«С весны ожидается не только увеличение мужского населения, но уже переезд их семей в Мариуполь “на период восстановления”. То есть (при условии, что оккупация затянулась бы на годы) уже к концу 2023 года общее количество заселенных россиян может составить около 100 тысяч извергов. Без военных. Это лучший ответ на вопрос, кому строят новые дома и почему мариупольцы, выселенные из снесенных домов, остаются без надежды на жилье», – сообщил Андрющенко.

Напомним

Российские оккупанты в Мариуполе собираются снести полностью почти всю старую часть Левобережного района, которая приближена к Азовстали.

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