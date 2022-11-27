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Тянут все, что осталось целым: в Мариуполе горожане занимаются мародерством

Тянут все, что осталось целым: в Мариуполе горожане занимаются мародерством

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. В оккупированном Мариуполе Донецкой области горожане занимаются мародерством. Они собирают все, что уцелело из квартир людей по эвакуации, а затем продают награбленное. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram, передает УНН.

Цитата

"Мародерство в Мариуполе не останавливается ни на минуту. Прямо сейчас. Центр (до войны) города. Квартал между пр. Металлургов и ул. Куинджи. Тянут посреди дня все, что осталось целым. Руками, машинами, прицепами. К сожалению, не оккупанты. Мариупольцы. Оккупационные власти не замечают, потому что первыми была среди мародеров", - отметил Андрющенко.

Детали

По словам советника, от точки на фото до райотдела полиции оккупантов на 150 метров, до районной оккупационной администрации - 70 метров через дорогу. Он добавил, что патрули "исправно выискивают диверсантов в 20 метрах по проспекту Металлургов", в то же время не замечают случаи мародерства из эвакуируемых квартир людей.

"В Мариуполе неофициально разрешено мародерство из квартир людей в эвакуации. Поэтому мародеры и тянут. Все. Без разбора. Мариупольские паблики наполнены объявлениями с предложениями о продаже награбленного", - подытожил он.

Напомним

В Мариуполе разрушили памятник’памятник погибшим Азовстальцам во время Второй мировой войны.

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