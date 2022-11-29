Мариуполь: оккупанты составляют списки оставленного недвижимого имущества, чтобы "национализировать" его

Детали

Все это имущество российские оккупанты обозначают как “бесхозяйственное” и добавляют в соответствующий реестр.

"Если за год оккупанты не установят собственников имущества, то оно должно перейти в муниципальную собственность. То есть, враг захватил город, уничтожив десятки тысяч человек. Большинство населения эвакуировалось из города из-за российской оккупации. Теперь же россияне хотят отжать их имущество, потому что владельцы жилья не хотят жить под оккупацией. Однако Центр национального сопротивления отмечает, что все решения оккупационной администрации юридически ничтожны. Россия же будет вынуждена возместить все убытки путем выплаты репараций", - говорится в сообщении Сопротивления.

Напомним

Как сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области горожане занимаются мародерством. Они собирают уцелевшие вещи из квартир людей в эвакуации, а затем продают награбленное.