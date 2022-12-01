В Мариуполе все больше людей болеют и умирают от ОРВИ

Детали

По предоставленной информации, только за прошлую неделю в городе зарегистрировано 764 случая ОРВИ и 82 случая пневмонии. В частности, ОРВИ болеют 495 детей, еще 21 – пневмонией.

Цитата

“По сравнению с первой половиной ноября, рост составил 91 процент. Среднедельная цифра смертности от естественных причин достигла отметки в 250 случаев, что на 100 случаев больше октября, или рост смертности только за две последние недели составил 1,7 раза. россияне продолжают уничтожать Мариуполь”, – написал Андрющенко.

Дополнение

Во временно оккупированном Мариуполе захватчики начали формировать списки недвижимого имущества, владельцы которого покинули город из-за оккупации.