В Мариуполе среднее ожидание автобуса на остановке от 40 минут – Андрющенко

Цитата

«Холодомор мариупольцев – не только об отсутствии отопления. Неочевидные вещи – транспорт. Среднее ожидание автобуса на остановке от 40 минут. Вышел из холодной квартиры, промерз на остановке и участвуешь в забаве “штурм автобуса”. Если повезло – уехал в относительном тепле. Согретый боком товарища по штурму. Если нет - то еще сорок минут борешься с холодом и все с начала», - написал Андрющенко.

Дополнение

В оккупированном россией Мариуполе фиксируют вспышку ОРВИ из-за холодов. Как сообщал советник мэра Петр Андрющенко, за неделю в городе зарегистрировано 764 случая ОРВИ и пневмонии.

Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies опубликовала космические снимки, на которых видно, как в оккупированном Мариуполе значительно увеличилось количество могил.