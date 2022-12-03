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В Мариуполе среднее ожидание автобуса на остановке от 40 минут – Андрющенко

В Мариуполе среднее ожидание автобуса на остановке от 40 минут – Андрющенко

Киев • УНН

 • 775574 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Холодомор мариупольцев – это не только отсутствие отопления. В городе среднее ожидание автобуса на остановке от 40 минут. Об этом в Telegram сообщил советник мэра города Петр Андрющенко, передает УНН.

Цитата

«Холодомор мариупольцев – не только об отсутствии отопления. Неочевидные вещи – транспорт. Среднее ожидание автобуса на остановке от 40 минут. Вышел из холодной квартиры, промерз на остановке и участвуешь в забаве “штурм автобуса”. Если повезло – уехал в относительном тепле. Согретый боком товарища по штурму. Если нет - то еще сорок минут борешься с холодом и все с начала», - написал Андрющенко.

Дополнение

В оккупированном россией Мариуполе фиксируют вспышку ОРВИ из-за холодов. Как сообщал советник мэра Петр Андрющенко, за неделю в городе зарегистрировано 764 случая ОРВИ и пневмонии.

Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies опубликовала космические снимки, на которых видно, как в оккупированном Мариуполе значительно увеличилось количество могил.

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