Окупанти влаштували маріупольцям "холодомор": у квартирах вода перетворюється на лід

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"Холодомор продовжуєтья. У квартирах маріупольців вода перетворюється на лід. Ось у яких умовах живуть жителі міста під окупацією. Вода з крану просто замерзла, як і у місці (у лотку – ред.) для кота. У квартирах досі відсутнє опалення, тож люди просто виживають. Скарги та прохання про допомогу нічого не дають. Місто замерзає", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Через холоди у Маріуполі зафіксували спалах ГРВІ.