Оккупанты устроили мариупольцам "холодомор": в квартирах вода превращается в лед
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. В квартирах временно захваченного Мариуполя до сих пор нет отопления – вода превращается в лед. Об этом в Telegram сообщил Мариупольский городской совет, передает УНН.
Цитата
"Холодомор продолжается. В квартирах мариупольцев вода превращается в лед. Вот в каких условиях живут жители города под оккупацией. Вода из крана просто замерзла, как и в месте (в лотке – ред.) для кота. В квартирах до сих пор отсутствует отопление, поэтому люди просто выживают. Жалобы и просьбы о помощи ничего не дают. Город замерзает", – говорится в сообщении.
Напомним
Из-за холодов в Мариуполе зафиксировали вспышку ОРВИ.