Оккупанты устроили мариупольцам "холодомор": в квартирах вода превращается в лед

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"Холодомор продолжается. В квартирах мариупольцев вода превращается в лед. Вот в каких условиях живут жители города под оккупацией. Вода из крана просто замерзла, как и в месте (в лотке – ред.) для кота. В квартирах до сих пор отсутствует отопление, поэтому люди просто выживают. Жалобы и просьбы о помощи ничего не дают. Город замерзает", – говорится в сообщении.

Напомним

Из-за холодов в Мариуполе зафиксировали вспышку ОРВИ.