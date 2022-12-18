Из-за отсутствия воды и тепла: из Донбасса люди бегут через Мариуполь на московию
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. С севера Донецкой области, Донецка люди бегут через Мариуполь на московию из-за отсутствия воды, электричества и тепла. Пробки на въезд в Мариуполь из Донецкого направления на 5 километров. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает УНН.
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«Бегут. С севера Донецкой области, Донецка люди сбегают через Мариуполь на московию. Тысячами. Пробки на въезд в Мариуполь из Донецкого направления на 5 километров. Бегут не от войны и боевых действий. Бегут от отсутствия воды. Электричество. Тепла. От базовых условий жизни. В попытке перейти от выживания к жизни. Вот оно, следствие россии. Прямой и бесспорный. Руина. Сплошная руина», – написал Андрющенко.
По его словам, мариупольцы тоже понемногу начали бегство от холодомора.
«Пробка от с. Безымянное до границы с московией более 30 км. Легковых автомобилей. От 10 часов ожидания в поле для выживания. Ярость. Просто ярость», - сообщил Андрющенко.
Дополнение
В оккупированном Мариуполе в домах до сих пор нет не только отопления, но и газа и электричества.
Советник мэра города Петр Андрющенко заявлял, что холодомор мариупольцев – это не только об отсутствии отопления. В городе среднее ожидание автобуса на остановке от 40 минут.