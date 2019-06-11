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Разворовывает ресурсы, разрушает жизнь рыбакам и задерживает судна: на трибунале назвали грехи России

Киев • УНН

 • 8839 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. Россия в Черном и Азовском море неоднократно нарушала Конвенцию ООН по морскому праву, поэтому ни одно из возражений России не представляет препятствие для юрисдикции Арбитражного трибунала. Об этом сегодня заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции, агент Украины на слушаниях Арбитражного трибунала по спору между Украиной и РФ о правах прибрежного государства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе Елена Зеркаль, передает корреспондент УНН.

Разворовывает ресурсы, разрушает жизнь рыбакам и задерживает судна: на трибунале назвали грехи России

"Россия, в нарушение статей 2, 56 и 77 Конвенции ООН по морскому праву (КОМП), разворовывает наши ресурсы в Черном море. Она не дает нам доступа к залежам нефти и газа на нашем же шельфе. Начиная с весны 2014 года Россия украла уже более 9 миллиардов кубометров природного газа. Она пыталась лишить лицензий на выработку электроэнергии, которые были надлежащим образом выданные органами власти Украины, и выдала собственные лизенции российским компаниям. Россия даже отобрала у нас ценные современные мобильные буровые установки, которые она передвигает пространствами Черного моря, на которые мы имеем право, чтобы добывать наш природный газ", - подчеркнула агент Украины.

В то же время, по ее словам, правительство Украины изо всех сил работает на обеспечение энергетической самодостаточности путем добычи природного газа - необходимый объем можно было бы покрыть за счет залежей в Черном море.

"Аналогичным образом Россия нарушает статьи 2, 21, 56, 58 и другие статьи КОМП, разрушая традиционный жизненный уклад украинских рыбаков. Их просто вытесняют из тех мест, в которых они рыбачили из покон веков. В результате, существенно сократился украинский ежегодный вылов. Россия же использует украинские рыбные запасы не устойчивым способом", - заявила Зеркаль.

Она также напомнила суду, что Россия вмешивается в международное судоходство и морскую торговлю, самовольно решила построить низкий мост через Керченский пролив.

"Начиная с апреля 2018 года России стала останавливать судна в Черном море, Азовском море и Керченском проливе, и мешать им. Более того, Россия останавливала судна в нескольких милях от украинских портов. Эти действия составляют серьезное ухудшение спора, рассматриваемого этим Арбитражным трибуналом, и мы сообщали суд об этом ухудшении в своем письме от 27 ноября 2018 года. В нем изложены, в частности, что Россия незаконно остановила крайней мере 150 судов, направлявшихся в украинские порты и мешала им, при этом большинство судов были под флагами третьих государств", - подчеркнула она.

Заместитель министра отметила, что эти и другие нарушения КОМП подробно представлены в Меморандуме Украины.

Как сообщал УНН, накануне суд опубликовал позиции Украины и России относительно юрисдикции. Указано, что "Российская Федерация считает, что суд не имеет юрисдикции по иску Украины, поскольку суд не может определять, какое государство является суверенным по сухопутной территории Крыма".

Напомним, суд в Гааге начал заседание по делу Украины против РФ по морскому праву.

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