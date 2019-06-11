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Розкрадає ресурси, руйнує життя рибалкам та затримує судна: на трибуналі назвали гріхи Росії

Київ • УНН

 • 8839 перегляди

КИЇВ. 11 червня. УНН. Росія в Чорному та Азовському морі неодноразово порушувала Конвенцію ООН з морського права, тож жодне із заперечень Росії не становить перешкоду для юрисдикції Арбітражного трибуналу. Про це сьогодні заявила заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції, агент України на слуханнях Арбітражного трибуналу щодо спору між Україною та РФ про права прибережної держави в Чорному та Азовському морях і в Керченській протоці Олена Зеркаль, передає кореспондент УНН.

Розкрадає ресурси, руйнує життя рибалкам та затримує судна: на трибуналі назвали гріхи Росії

"Росія, на порушення Статей 2, 56 та 77 Конвенції ООН з морського права (КОМП), розкрадає наші ресурси у Чорному морі. Вона не дає нам доступу до покладів нафти й газу на нашому ж шельфі. Починаючи з весни 2014 року Росія викрала вже понад 9 мільярдів кубометрів природного газу. Вона намагалась позбавити ліцензій на вироблення електроенергії, що були належним чином видані органами влади України, і видала власні лізенції російським компаніям. Росія навіть відібрала у нас цінні сучасні мобільні бурові установки, що їх вона пересуває просторами Чорного моря, на які ми маємо право, щоб добувати наш природний газ", - підкреслила агент України.

Водночас, з її слів, уряд України з усіх сил працює на забезпечення енергетичної самодостатності шляхом видобутку природного газу — необхідний обсяг можна було б покрити за рахунок покладів у Чорному морі.

"Аналогічним чином Росія порушує Статті 2, 21, 56, 58 та інші статті КОМП, руйнуючи традиційний життєвий уклад українських рибалок. Їх просто витісняють з тих місць, в яких вони рибалили з покон віків. У результаті, суттєво скоротився український щорічний вилов. Росія ж використовує українські рибні запаси у не сталий спосіб", - заявила Зеркаль.

Вона також нагадала суду, що Росія втручається у міжнародне судноплавство та морську торгівлю, самовільно вирішила побудувати низький міст через Керченську протоку.

"Починаючи з квітня 2018 року Росія стала зупиняти судна в Чорному морі, Азовському морі та Керченській протоці, та заважати їм. Ба більше, Росія зупиняла судна в кількох милях від українських портів. Ці дії становлять серйозне погіршення спору, який розглядається цим Арбітражним Трибуналом, і ми повідомляли трибунал про це погіршення у своєму листі від 27 листопада 2018 року. У ньому викладено, зокрема, що Росія незаконно зупинила принаймні 150 суден, що прямували до українських портів і заважала їм, при цьому більшість суден були під прапорами третіх держав", - наголосила вона.

Заступниця міністра зазначила, що ці та інші порушення КОМП детально представлено у Меморандумі України.

Як повідомляв УНН, напередодні суд опублікував позиції України і Росії щодо юрисдикції. Зазначено, що "Російська Федерація вважає, що суд не має юрисдикції за позовом України, оскільки суд не може визначати, яка держава є суверенною по сухопутній території Криму".

Нагадаємо, суд у Гаазі почав засідання у справі України проти РФ по морському праву.

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