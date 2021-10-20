Хищение 1,5 млн грн: правоохранители продолжают обыски на "Киевтеплоэнерго"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. Правоохранители Киева продолжают обыски в служебных помещениях коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" в рамках дела о хищении 1,5 млн гривен при ремонте тепловых сетей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.
Цитата
"В среду, 20 октября 2021 года ... продолжаются обыски, начатые 19 октября 2021 года в служебных помещениях КП "Киевтеплоэнерго" в рамках уголовного производства по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 УК Украины", - говорится в сообщении.
Детали
Следствием установлено, что СП "Киевские тепловые сети", КП "Киевтеплоэнерго" и частным предприятием заключен договор по капитальному ремонту аварийного участка тепловых сетей по ул. Антонова в Соломенском районе г. Киев.
По результатам проверки установлено завышение стоимости выполненных работ, а также неэффективное использование средств, к которому привело завышение стоимости использованных материалов на сумму более 1,5 млн грн.
19 октября 2021 года, по результатам проведенных следственных действий директору СП "Киевские тепловые сети" сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины, а бывшему директору подрядной организации - в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Проведенные следственные действия не сказываются на работе коммунального предприятия - оно работает в обычном режиме.
Напомним
5 октября правоохранители Киева пришли с обысками в служебные помещения КП "Киевтеплоэнерго", и ЧАО "Киевводоканал" по делу хищения средств на закупку оборудования.