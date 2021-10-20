Хищение 1,5 млн грн: правоохранители продолжают обыски на "Киевтеплоэнерго"

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 28405 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 60316 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 78168 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 232369 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 133024 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 401335 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 317074 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 215607 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 245190 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255757 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+14°
3.4м/с
49%
Популярные новости

Удар рф по Кривому Рогу: количество жертв возросло до 18, среди них – девятеро детей, 56 – ранены

4 апреля, 22:16 • 22705 просмотра

В Киеве зафиксировано попадание обломков дрона - Кличко

5 апреля, 00:24 • 6078 просмотра

Ракетный удар по Кривому Рогу: количество жертв продолжает расти

5 апреля, 00:41 • 4618 просмотра

Германия профинансировала доступ Украины к спутниковому интернету Eutelsat – альтернативе Starlink

5 апреля, 01:11 • 5190 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 11243 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 2078 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 11308 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 140777 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 232364 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 401332 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Биньямин Нетаньяху

Скотт Бессент

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 13589 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 22305 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 51282 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 75526 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 60362 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Калибр (семейство ракет)

Старлинк

Instagram

Хищение 1,5 млн грн: правоохранители продолжают обыски на "Киевтеплоэнерго"

Киев • УНН

 • 24783 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. Правоохранители Киева продолжают обыски в служебных помещениях коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" в рамках дела о хищении 1,5 млн гривен при ремонте тепловых сетей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Хищение 1,5 млн грн: правоохранители продолжают обыски на "Киевтеплоэнерго"

Цитата

"В среду, 20 октября 2021 года ... продолжаются обыски, начатые 19 октября 2021 года в служебных помещениях КП "Киевтеплоэнерго" в рамках уголовного производства по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 УК Украины", - говорится в сообщении.

Детали

Следствием установлено, что СП "Киевские тепловые сети", КП "Киевтеплоэнерго" и частным предприятием заключен договор по капитальному ремонту аварийного участка тепловых сетей по ул. Антонова в Соломенском районе г. Киев.
По результатам проверки установлено завышение стоимости выполненных работ, а также неэффективное использование средств, к которому привело завышение стоимости использованных материалов на сумму более 1,5 млн грн.

19 октября 2021 года, по результатам проведенных следственных действий директору СП "Киевские тепловые сети" сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины, а бывшему директору подрядной организации - в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Проведенные следственные действия не сказываются на работе коммунального предприятия - оно работает в обычном режиме.

Напомним

5 октября правоохранители Киева пришли с обысками в служебные помещения КП "Киевтеплоэнерго", и ЧАО "Киевводоканал" по делу хищения средств на закупку оборудования.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,472.60
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,809.53