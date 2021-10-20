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Розкрадання 1,5 млн грн: правоохоронці продовжують обшуки на “Київтеплоенерго”

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Правоохоронці Києва продовжують обшуки у службових приміщеннях комунального підприємства “Київтеплоенерго” в межах справи щодо розкрадання 1,5 млн гривень під час ремонту теплових мереж. Про це УНН повідомляє з посиланням на Київську міську прокуратуру.

Розкрадання 1,5 млн грн: правоохоронці продовжують обшуки на “Київтеплоенерго”

Цитата

“У середу, 20 жовтня 2021 року... продовжуються обшуки, розпочаті 19 жовтня 2021 року у службових приміщеннях КП „Київтеплоенерго“ в межах кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Слідством встановлено, що між СП “Київські теплові мережі” КП “Київтеплоенерго” та приватним підприємством укладено договір щодо капітального ремонту аварійної ділянки теплових мереж на вул. Антонова у Солом’янському районі м. Києва.
За результатами перевірки встановлено завищення вартості виконаних робіт, а також неефективне використання коштів, до якого призвело завищення вартості використаних матеріалів на суму понад 1,5 млн. грн.

19 жовтня 2021 року, за результатами проведених слідчих дій директору СП “Київські теплові мережі” повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, а колишньому директору підрядної організації — у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.
Наразі, вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Проведені слідчі дії не позначаються на роботі комунального підприємства — воно працює у звичному режимі.

Нагадаємо

5 жовтня правоохоронці Києва прийшли з обшуками до службових приміщень КП “Київтеплоенерго”, та ПрАТ “Київводоканал” у справі розкрадання коштів на закупівлі обладнання.

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