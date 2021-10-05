У "Київтеплоенерго" та "Київводоканал" прийшли з обшуками: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Правоохоронці Києва прийшли з обшуками до службових приміщень КП "Київтеплоенерго", та ПрАТ "Київводоканал" у справі розкрадання коштів на закупівлі обладнання. Про це УНН повідомляє з посиланням на Київську міську прокуратуру.
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“На виконання ухвал слідчого судді проводяться санкціоновані обшуки у службових приміщеннях КП „Київтеплоенерго“, ПрАТ „Київводоканал“, КНП „Консультативно-діагностичний центр“ Святошинського району м. Києва, КП по утриманню зеленних насаджень Святошинського району м. Києва та підрядних організаціях”, — йдеться у повідомленні.
Деталі
Зазначається, що упродовж 2018-2020 років між КП “Київтеплоенерго”, ПрАТ “Київводоканал”, КНП “Консультативно-діагностичний центр” Святошинського району м. Києва, КП по утриманню зелених насаджень району та суб’єктом господарювання було укладено низку договорів на закупівлю обладнання для монтажу водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування.
Водночас підрядне підприємство відобразило у бухгалтерській та податковій звітності фінансово-господарські операції з групою підприємств, що мають ознаки фіктивності, залучених нібито для виконання субпідрядних робіт, що дало змогу заволодіти бюджетними коштами в особливо великих розмірах.
За попередніми даними, сума збитків становить майже 10 млн грн.
У вівторок, 5 жовтня, на підставі постанови суду в приміщеннях КП та підрядної організації, а також за місцем проживання фігурантів розпочато обшуки з метою виявлення доказів і фіксації відомостей про обставини скоєння кримінальних злочинів.
Слідчі дії в кримінальному провадженні тривають.
Нагадаємо
У січні цього року в компанії “Київводоканал” заявили, що Служба безпеки України прийшла в їх головний офіс з обшуками.
Також СБУ затримала начальника одного з департаментів “Київводоканал”, який вимагав 38,2 тис. доларів хабаря від представника комерційної структури.