В "Киевтеплоэнерго" и "Киевводоканал" пришли с обысками: что известно
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. Правоохранители Киева пришли с обысками в служебные помещения КП "Киевтеплоэнерго", и ЧАО "Киевводоканал" по делу хищения средств на закупку оборудования. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.
Цитата
"Во исполнение постановлений следственного судьи проводятся санкционированные обыски в служебных помещениях КП "Киевтеплоэнерго", ЧАО "Киевводоканал", КНП "Консультативно-диагностический центр" Святошинского района г. Киева, КП по содержанию зеленных насаждений Святошинского района г. Киева и подрядных организациях", - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что на протяжении 2018-2020 годов между КП "Киевтеплоэнерго", ЧАО "Киевводоканал", КНП "Консультативно-диагностический центр" Святошинского района г. Киева, КП по содержанию зеленых насаждений района и предприятием был заключен ряд договоров на закупку оборудования для монтажа водопроводных сетей, систем отопления и кондиционирования.
В то же время подчиненное предприятие отразило в бухгалтерской и налоговой отчетности финансово-хозяйственные операции с группой предприятий, имеющих признаки фиктивности, привлеченных якобы для выполнения субподрядных работ, что позволило завладеть бюджетными средствами в особо крупных размерах.
По предварительным данным, сумма ущерба составляет почти 10 млн грн.
Во вторник, 5 октября, на основании постановления суда в помещениях КП и подрядной организации, а также по месту жительства фигурантов начато обыски с целью обнаружения доказательств и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных преступлений.
Следственные действия в уголовном производстве продолжаются.
Напомним
В январе этого года в компании "Киевводоканал" заявили, что Служба безопасности Украины пришла в их главный офис с обысками.
Также СБУ задержала начальника одного из департаментов "Киевводоканал", который требовал 38,2 тыс. долларов взятки от представителя коммерческой структуры.