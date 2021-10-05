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В "Киевтеплоэнерго" и "Киевводоканал" пришли с обысками: что известно

Киев  •  УНН

 • 36248 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. Правоохранители Киева пришли с обысками в служебные помещения КП "Киевтеплоэнерго", и ЧАО "Киевводоканал" по делу хищения средств на закупку оборудования. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Цитата

"Во исполнение постановлений следственного судьи проводятся санкционированные обыски в служебных помещениях КП "Киевтеплоэнерго", ЧАО "Киевводоканал", КНП "Консультативно-диагностический центр" Святошинского района г. Киева, КП по содержанию зеленных насаждений Святошинского района г. Киева и подрядных организациях", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что на протяжении 2018-2020 годов между КП "Киевтеплоэнерго", ЧАО "Киевводоканал", КНП "Консультативно-диагностический центр" Святошинского района г. Киева, КП по содержанию зеленых насаждений района и предприятием был заключен ряд договоров на закупку оборудования для монтажа водопроводных сетей, систем отопления и кондиционирования.

В то же время подчиненное предприятие отразило в бухгалтерской и налоговой отчетности финансово-хозяйственные операции с группой предприятий, имеющих признаки фиктивности, привлеченных якобы для выполнения субподрядных работ, что позволило завладеть бюджетными средствами в особо крупных размерах.

По предварительным данным, сумма ущерба составляет почти 10 млн грн.

Во вторник, 5 октября, на основании постановления суда в помещениях КП и подрядной организации, а также по месту жительства фигурантов начато обыски с целью обнаружения доказательств и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных преступлений.

Следственные действия в уголовном производстве продолжаются.

Напомним

В январе этого года в компании "Киевводоканал" заявили, что Служба безопасности Украины пришла в их главный офис с обысками.

Также СБУ задержала начальника одного из департаментов "Киевводоканал", который требовал 38,2 тыс. долларов взятки от представителя коммерческой структуры.

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