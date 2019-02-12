Раскопки в Грушовичах: украинско-польские исследования зашли в тупик

"Действительно, были проведены в 2018 году раскопки, результаты которых, как нами и ожидалось, оказались достаточно противоречивыми", - отметил Подобед.

По его словам, польская сторона неоднократно утверждала, что этот памятник символический и не построен на реальном месте захоронений. В то же время, уже на второй день раскопок стало ясно, что памятник стоит на конкретно существующих могилах.

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"Речь идет о захоронении заключенных в несколько слоев. Есть слой захоронений, находящихся на глубине, присущей для традиционных кладбищенских захоронений, а есть четыре останки, которые лежали на глубине в пределах 1 м. Они выделяются лучшим сохранением скелетов, не имеют порядкового характера (локализуются в разных местах раскопа - ред.), на них присутствуют следы механических травм и повреждений. Можно предположить, что вторая категория останков относится к нетипичному захоронению, могила копалась в спешке, возможно, ночью", - рассказал Подобед.

Он отметил, что польская сторона утверждает, что в могиле на форуме сопровождающих материалов или находок, которые могли бы однозначно утверждать, что эти останки принадлежат членам украинского подполья.

В июне 2017 происходили украинского-польских консультации с участием представителей польского Министерства культуры и представителей Украинского Института национальной памяти, а также Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий. Во время этой встречи украинской стороной озвучивалась сложность дальнейшей идентификации останков при проведении подобного рода раскопок на гражданских кладбищах, которые до сих пор функционируют.

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"Фактически сейчас мы уперлись в этот тупик, когда польская сторона говорит, что в могиле нет доказательств, нет того, чего она ожидала увидеть, поэтому, мол, пусть украинцы продолжают исследования и убеждают нас, что это действительно могила воинов УПА", - отметил Подобед.

Однако, по его словам, человека в гражданском кладбище не хоронят с оружием или с трезубцами на фуражках. Украинский институт национальной памяти с 2016 г. вместе со специализированными предприятиями осуществляет поиск и эксгумацию жертв воинов и политических репрессий. Так, по данным УИНП, это большая редкость, когда удается найти могилу солдата армии УНР или УПА или члена подполья с сопроводительным материалом в виде трезубцев на пряжках к ремню, или в виде пуговиц с государственным гербом Украины и др.

"Также мы в официальном письме польской стороны предоставили наш официальный вывод о материалах, присланных польской стороной. По мнению ИНН, польская сторона в своих выводах описывает аргументы в пользу своей позиции и пытается поверхностно проанализировать те аргументы, которые поднимают польскую версию", - рассказал Подобед.

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Он отметил, что в фотоматериалах и выводах польской стороны является анализ по меньшей мере одного черепа, который имеет отверстия похожи на шаровые. Польская сторона отметила, что эти отверстия нельзя идентифицировать, как шаровые. В то же время, УИНП предоставил этот вывод с приложениями и фотографиями для анализа украинской судебно-медицинского эксперта, который отметил, что с высокой долей вероятности эти отверстия могут быть результатом попадания пули в голову.

"Даже если украинской стороной будет доказано, что в этой могиле один из останков имеет пулевое отверстие в голове, польская сторона может и такой вывод поставить под сомнение. В конце концов все упирается в политическую позицию", - отметил Подобед.

Он добавил, что непосредственно под памятником было найдено заключение молодого парня, размещенный с нарушением анатомической последовательности и рядности захоронений, закопанный на довольно небольшой глубине. Кроме того, на этом останке была найдена пуговица с военной формы с нательного белья, что подтверждено рядом специалистов.

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В начале раскопок польской стороной распространялась теория, что это захоронение конца 19 века. Затем в этих останках в районе карманов нашли монеты - советские, французские, межвоенного периода, периода Второй мировой войны, монеты 30-х годов.

"По нашему мнению, наличие монет в карманах свидетельствует о нетипичные захоронения - в чем застрелили человека, в том и похоронили. Польская сторона же утверждает, что существовала традиция класть в карманы умершим монеты. Но опять же, не у всех останках они были найдены. В общем, какие бы новые находки не было сделано, мы не найдем там скелет, который держит в руках металлический трезубец. Любые находки можно по-разному трактовать", - подытожил Подобедов.

Относительно Грушовичей, по словам Подобеда, УИНП стоит на нескольких позициях. Во-первых, результаты раскопок не дают возможности однозначно утверждать, кто именно похоронен под памятником в Грушовичах. Однако, известно точно - памятник не является символическим. Во-вторых, на кладбище в Грушовичах так или иначе похоронены воины УПА и украинского подполья, так как в нескольких метрах от уничтоженного памятника есть другая могила украинского подпольщика, который происходит с Грушовичей.

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Кроме того, есть немало документальных свидетельств о захоронении в Грушовичах тех членов украинского подполья, погибших в период Второй мировой войны.

"Даже если предположить, что под этим памятником сантиметр в сантиметр не похоронен воины УПА, это не снимает вопрос, может ли быть такой памятник на кладбище или нет. Это место памяти", - отметил Подобед.

В-третьих, УИНП продолжает настаивать на восстановлении уничтоженного памятника не только в Грушовичах, но и всех памятников, которые были разрушены в Польше начиная с 2014 года.

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Однако, по словам Подобеда, остается в силе обращение Института Государственной межведомственной комиссии, в органы местного самоуправления о приостановлении выдачи разрешений на проведение поисковых земляных работ польской стороной на территории Украины, строительство новых и реставрации уже существующих польских памятников, посвященных жертвам войны и политических репрессий на территории Украины.

"Этот мораторий продолжает быть как предохранитель против процесса тотальной ликвидации всех украинцев, что остались на территории Польши", - добавил Подобед.

Напомним, Институт национальной памяти Польши 24 мая начал эксгумацию останков в Грушовичах, чтобы выяснить, похоронены там члены УПА. Приобщиться к раскопкам пригласили украинскую сторону, и украинцы присоединились в качестве наблюдателей.

Исследования польского Института национальной памяти Польши не подтвердили, что под разрушенным в прошлом году памятником УПА в Грушовичах были общие или отдельные могилы воинов УПА.

Как сообщал УНН, Украина будет настаивать на восстановлении памятника воинам УПА в Грушовичах.