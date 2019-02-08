Опитування: тільки 31% поляків прихильно ставиться до українців

Згідно з попереднім даними Центра дослідження громадської думки CBOS, проведеним на початку 2018 року, до українців прихильно ставилося 24% поляків, а негативно – 40 відсотків.

Натомість, згідно з опитуванням на початку 2017 року, до українців із симпатією ставилося 36 відсотків поляків. Водночас у 2016 році приблизно кожен четвертий польський анкетований позитивно ставився до українців (27%).

Чехи, італійці, словаки, угорці та американці опинилися на перших місцях рейтингу народів, до яких найбільш позитивно ставляться поляки – прихильна до них понад половина опитаних Центром дослідження громадської думки (CBOS). Найменш доброзичливі поляки до ромів та арабів.

Згідно з дослідженням CBOS, найкраще поляки ставляться до чехів – це 56 відсотків анкетованих (водночас 28 відсотків ставиться до них нейтрально, а 11 відсотків - негативно).

55 відсотків респондентів доброзичливо ставиться до італійців (28 відсотків – нейтрально та 11 відсотків – неприхильно).

До словаків та угорців з прихильністю ставляться по 53 відсотки опитаних поляків (29 відсотків – нейтрально та 10 відсотків – неприхильно до словаків, а також 27 відсотків - нейтрально та 12 відсотків - негативно до угорців).

Позитивно до американців ставиться 51 відсоток анкетованих поляків (30 відсотків – нейтрально та 14 відсотків – негативно). 50 відсотків прихильні до англійців, 47 відсотків – до хорватів, 46 відсотків – до ірландців.

По 36 відсотків опитаних поляків висловило прихильність до литовців (31 відсоток - нейтрально та 21 відсоток - негативно), а також до німців (26 відсотків - нейтрально та 34 відсотків - неприхильно).

До білорусів та китайців позитивно ставиться по 31 відсотку анкетованих поляків. Негативно до білорусів ставляться 27 відсотків, а до китайців – 28 відсотків респондентів.

Також про євреїв позитивно відгукується 31 відсоток опитаних, а негативно – 33 відсотки.

Позитивне ставлення до росіян має 28 відсотків анкетованих поляків, а неприхильне – 43 відсотка. До румунів прихильні 24 відсотка респондентів, а неприхильні – 40 відсотків. 57 відсотків анкетованих негативно ставляться до ромів (17 відсотків – позитивно), а 65 відсотків – до арабів (13 відсотків – прихильно).

За словами CBOS, цьогоріч поляки поліпшили своє ставлення до майже усіх народів, що взяли участь в опитуванні. Порівняно з минулим роком збільшилося число анкетованих, котрі позитивно ставляться до чехів, словаків, білорусів, росіян, угорців та італійців. Крім того, дуже зменшилися відсотки анкетованих, котрі неприхильні до росіян та білорусів.

Згідно з попереднім дослідженням CBOS, проведеним на початку 2018 року, до українців прихильно ставилося 24% поляків, а негативно – 40 відсотків.

Натомість, згідно з опитуванням на початку 2017 року, до українців із симпатією ставилося 36 відсотків поляків. Водночас у 2016 році приблизно кожен четвертий польський анкетований позитивно ставився до українців (27%).

Нагадаємо, за українськими підрахунками, у Польщі перебуває приблизно 1,7-1,8 млн українців. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Основною країною працевлаштування українських трудових мігрантів залишається Польща, на другому місці – Росія, однак наразі зростає популярність Угорщини, Чехії, а також Німеччини.