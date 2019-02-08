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Опрос: только 31% поляков благосклонно относится к украинцам

Опрос: только 31% поляков благосклонно относится к украинцам

Киев  •  УНН

 • 14114 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. В Польше негативное отношение к украинцам преобладает над позитивным (31% - положительно, 41% - негативно), согласно опросу, проведенному в январе 2019 года Центром исследования общественного мнения (CBOS). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.

Согласно предварительным данным опроса Центра исследования общественного мнения CBOS, проведенного в начале 2018 года, к украинцам положительно относились 24% поляков, а негативно – 40%.

Зато, согласно опросу в начале 2017 года, к украинцам с симпатией относились 36% поляков. В то же время, в 2016 году примерно каждый четвертый поляк положительно относился к украинцам (27%).

Чехи, итальянцы, словаки, венгры и американцы оказались на первых местах рейтинга народов, к которым наиболее положительно относятся поляки - благосклонны к ним более половины опрошенных Центром исследования общественного мнения (CBOS). Наименее доброжелательны поляки к цыганам и арабам.

Согласно исследованию CBOS, наилучше поляки относятся к чехам - это 56% анкетируемых (28 процентов относится к ним нейтрально, а 11 процентов - отрицательно).

55 процентов респондентов доброжелательно относятся к итальянцам (28 процентов - нейтрально и 11 процентов - негативно).

К словакам и венграм с хорошим расположением относятся по 53 процента опрошенных поляков (29 процентов - нейтрально и 10 процентов - неблагосклонно к словакам, а также 27 процентов - нейтрально и 12 процентов - отрицательно к венграм).

Положительно к американцам относится 51 процент анкетируемых поляков (30 процентов - нейтрально и 14 процентов - отрицательно). 50 процентов хорошо относятся к англичанам, 47 процентов - к хорватам, 46 процентов - к ирландцам.

По 36 процентов опрошенных поляков выразило приверженность литовцам (31 процент - нейтрально и 21 процент - отрицательно), а также к немцам (26 процентов - нейтрально и 34 процентов - негативно).

К белорусам и китайцам положительно относятся по 31 проценту анкетируемых поляков. Негативно к белорусам относятся 27 процентов, а к китайцам - 28 процентов респондентов.

Также к евреям положительно отзывается 31 процент опрошенных, а отрицательно - 33 процента.

Положительное отношение к русским имеют 28 процентов анкетируемых поляков, а неблагосклонное - 43 процента. К румынам благосклонны 24 процента респондентов, а негативно относятся 40 процентов. 57 процентов анкетируемых негативно относятся к цыганам (17 процентов - положительно), а 65 процентов - к арабам (13 процентов - положительно).

По словам CBOS, в этом году поляки улучшили свое отношение к почти всем нациям, принявшим участие в опросе. По сравнению с прошлым годом увеличилось число анкетируемых, которые положительно относятся к чехам, словакам, белорусам, русским, венграм и итальянцам. Кроме того, очень уменьшились проценты анкетируемых, которые неблагосклонны к русским и белорусам.

Напомним, по украинским подсчетам, в Польше находится примерно 1,7-1,8 млн украинцев. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Основной страной трудоустройства украинских трудовых мигрантов остается Польша, на втором месте - Россия, однако пока растет популярность Венгрии, Чехии, а также Германии.

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