У Польщі заявили, що у Грушовичах немає останків воїнів УПА

"Ми, спираючись на результати досліджень, проведених 24-25 травня 2018 року у Грушовичах, не знайшли жодних наукових підстав для того, щоб стверджувати, що у місці, де були проведені роботи, знаходилися масові чи окремі могили членів УПА", - повідомив заступник голови ІНП Кшиштоф Швагжик.

З його слів, "домагання української сторони того, щоб у цьому місці відбудувати пам’ятник, немає жодних підстав".

"У Польщі право до могили має кожний, і кожний з членів УПА також,.. та інші мають свої могили і матимуть їх. Проте, чимось іншим є право на похорон і на могилу, а чимось іншим є збудування пам’ятника на честь УПА. На це у Польщі немає згоди", - заявив Швагжик.

Він додав також, що ІНП Польщі запрошує українську сторону до участі у дослідженнях і проявляє добру волю до співпраці.

Швагжик, який керує Бюро пошуку та ідентифікації ІНП, також нагадав, що Інститут у понеділок надіслав українській стороні звіт з досліджень на кладовищі у Грушовичах, який потрапив до 5 відповідних українських установ. У ньому два документи: звіт з археологічних робіт стосовно знайдених людських останків та предметів, які лежать біля них та медично-правові висновки з вивчення цього місця та останків.

Нагадаємо, Інститут національної пам’яті Польщі наприкінці травня провів археологічні роботи у Грушовичах. На місці пам'ятника УПА в польських Грушовичах знайшли поховання. Українська сторона заявила, що знахідка у польських Грушовичах не виключила поховання воїнів УПА.