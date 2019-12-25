Разгромное фиаско Бразилии признано лучшим матчем десятилетия
Киев • УНН
КИЕВ. 25 декабря. УНН. Портал FourFourTwo опубликовал рейтинг 50 лучших футбольных поединков десятилетия (с 2010-го по конец 2019 года), информирует УНН со ссылкой на сайт портала.
Возглавил рейтинг полуфинальный матч чемпионата мира-2014 в Бразилии, в котором сборная Германии со счетом 7:1 разгромила хозяев мундиаля.
Также в топ-10 лучших матчей десятилетия попали следующие баталии:
2 — “Манчестер Сити” — “КПР” 3:2 — (2012 год)
3 — “Барселона” — “Реал” 5:0 — (2010 год)
4 — “Барселона” — “ПСЖ” 6:1 — (2017 год)
5 — “Реал” — “Барселона” 2:3 — (2017 год)
6 — “Ливерпуль” — “Боруссия” Д — 4:3 (сезон 2015/2016)
7 — “Барселона” — “Челси” — 2:2 (2011/2012)
8 — “Барселона” — “Интер” — 1:0 (2009/2010)
9 — “Ньюкасл” — “Арсенал” — 4:4 (2010/2011)
10 — “Челси” — “Тоттенхэм” — 2:2 (2015/2016).
Примечательно, что в первой 10-ке оказались сразу 5 матчей с участием “Барселоны”.