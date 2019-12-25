Разгромное фиаско Бразилии признано лучшим матчем десятилетия

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 50388 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 123905 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 129662 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 127668 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 152619 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 112570 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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5 марта, 08:58 • 112655 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109954 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132315 просмотра

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Разгромное фиаско Бразилии признано лучшим матчем десятилетия

Разгромное фиаско Бразилии признано лучшим матчем десятилетия

Киев  •  УНН

 • 13368 просмотра

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Портал FourFourTwo опубликовал рейтинг 50 лучших футбольных поединков десятилетия (с 2010-го по конец 2019 года), информирует УНН со ссылкой на сайт портала.

Возглавил рейтинг полуфинальный матч чемпионата мира-2014 в Бразилии, в котором сборная Германии со счетом 7:1 разгромила хозяев мундиаля.

Также в топ-10 лучших матчей десятилетия попали следующие баталии:

2 — “Манчестер Сити” — “КПР” 3:2 — (2012 год)

3 — “Барселона” — “Реал” 5:0 — (2010 год)

4 — “Барселона” — “ПСЖ” 6:1 — (2017 год)

5 — “Реал” — “Барселона” 2:3 — (2017 год)

6 — “Ливерпуль” — “Боруссия” Д — 4:3 (сезон 2015/2016)

7 — “Барселона” — “Челси” — 2:2 (2011/2012)

8 — “Барселона” — “Интер” — 1:0 (2009/2010)

9 — “Ньюкасл” — “Арсенал” — 4:4 (2010/2011)

10 — “Челси” — “Тоттенхэм” — 2:2 (2015/2016).

Примечательно, что в первой 10-ке оказались сразу 5 матчей с участием “Барселоны”.

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