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Розгромне фіаско Бразилії визнано кращим матчем десятиріччя

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 грудня. УНН. Портал FourFourTwo оприлюднив рейтинг 50 кращих футбольних поєдинків десятиліття (з 2010-го по кінець 2019 року), інформує УНН з посиланням на сайт порталу.

Очолив рейтинг півфінальний матч чемпіонату світу-2014 в Бразилії, в якому збірна Німеччини з рахунком 7:1 розгромила господарів Мундіалю.

Також до топ-10 кращих матчів десятиліття потрапили наступні баталії:

2 — “Манчестер Сіті” — “КПР” 3:2 — (2012 року)

3 — “Барселона” — “Реал” 5:0 — (2010 року)

4 — “Барселона” — “ПСЖ” 6:1 — (2017 року)

5 — “Реал” — “Барселона” 2:3 — (2017 року)

6 — “Ліверпуль” — “Боруссія” Д — 4:3 (сезон 2015/2016)

7 — “Барселона” — “Челсі” — 2:2 (2011/2012)

8 — “Барселона” — “Інтер” — 1:0 (2009/2010)

9 — “Ньюкасл” — “Арсенал” — 4:4 (2010/2011)

10 — “Челсі” — “Тоттенхем” — 2:2 (2015/2016).

Примітно, що в першій 10-ці опинилися одразу 5 матчів за участю “Барселони”.

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