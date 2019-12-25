Розгромне фіаско Бразилії визнано кращим матчем десятиріччя
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Портал FourFourTwo оприлюднив рейтинг 50 кращих футбольних поєдинків десятиліття (з 2010-го по кінець 2019 року), інформує УНН з посиланням на сайт порталу.
Очолив рейтинг півфінальний матч чемпіонату світу-2014 в Бразилії, в якому збірна Німеччини з рахунком 7:1 розгромила господарів Мундіалю.
Також до топ-10 кращих матчів десятиліття потрапили наступні баталії:
2 — “Манчестер Сіті” — “КПР” 3:2 — (2012 року)
3 — “Барселона” — “Реал” 5:0 — (2010 року)
4 — “Барселона” — “ПСЖ” 6:1 — (2017 року)
5 — “Реал” — “Барселона” 2:3 — (2017 року)
6 — “Ліверпуль” — “Боруссія” Д — 4:3 (сезон 2015/2016)
7 — “Барселона” — “Челсі” — 2:2 (2011/2012)
8 — “Барселона” — “Інтер” — 1:0 (2009/2010)
9 — “Ньюкасл” — “Арсенал” — 4:4 (2010/2011)
10 — “Челсі” — “Тоттенхем” — 2:2 (2015/2016).
Примітно, що в першій 10-ці опинилися одразу 5 матчів за участю “Барселони”.