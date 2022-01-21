Развертывание территориальной обороны: "слуг народа" обяжут коммуницировать с громадами

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“Очень важный вопрос, который мы планируем обсудить - это создание и развертывание территориальной обороны. Сейчас разворачиваются бригады, батальоны по всей территории Украины. Мы хотим подключить народных депутатов к коммуникационному процессу", - рассказала Кравчук.

Детали

Она отметила, что планируется привлечь для лучшей коммуникации прежде всего депутатов, которые работают на округах. В их обязанности будет входить информирование и коммуникация с населением в случаях трудностей в выборе громады, которая будет размещать тот или иной батальон.

“Мы пригласили руководителя территориальной обороны (бригадного генерала), и, собственно, сможем задать ему вопрос - как будет происходить этот процесс, какие сроки, и что они будут делать в случае вторжения. Это будет достаточно практический разговор", - добавила Кравчук.

Дополнения

Ранее в Министерстве обороны Украины анонсировали развертывание системы территориальной обороны, которое будет происходить в три этапа. Отмечалось, что в составе Сил территориальной обороны ускоряется формирование 25 бригад (один регион - одна бригада), которые будут объединять более 150 батальонов (один батальон на район).

После первых двух этапов, а именно - формирование штата мирного времени и резерва для особого периода, на третьем этапе развертывания будет рассматриваться вопрос о необходимости создания в небольших населенных пунктах добровольческих формирований территориальных громад.

Отметим, что жители некоторых сел и громад выступают против развертывания систем территориальной обороны.

Сейчас известно, что жители Большого Глыбочка отказали двум подразделениям Сил территориальной обороны в размещении на территории села, потому что это, по их мнению, создаст опасность для местных.