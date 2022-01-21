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Розгортання територіальної оборони: "слуг народу" зобов'яжуть комунікувати з громадами

Розгортання територіальної оборони: "слуг народу" зобов'яжуть комунікувати з громадами

Київ • УНН

 • 38626 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Народних депутатів від “Слуги народу” зобов’яжуть комунікувати із громадами, на територіях яких розгортатимуться бригади територіальної оборони. Це одне з питань, яке порушать народні депутати на засіданні фракції монобільшості. Про це журналісту УНН розповіла заступниця голови парламентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Цитата:

“Дуже важливе питання, яке ми плануємо обговорити - це створення і розгортання територіальної оборони. Зараз розгортаються бригади, батальйони по всій території України. Ми хочемо підключити народних депутатів до комунікаційного процесу”, - розповіла Кравчук.

Деталі

Вона зауважила, що планується залучити для кращої комунікації передусім депутатів, які працюють на округах. У їхні обов’язки входитиме інформування та комунікація із населенням у випадках труднощів у виборі громади, яка буде розміщувати той чи інший батальйон.

“Ми запросили керівника територіальної оборони (бригадного генерала), і, власне, зможемо поставити йому питання - як відбуватиметься цей процес, які терміни, та що вони будуть робити у випадку вторгнення. Це буде досить практична розмова”, - додала Кравчук.

Доповнення

Раніше у Міністерстві оборони України анонсували розгортання системи територіальної оборони, яке відбуватиметься у три етапи. Зазначалося, що у складі Сил територіальної оборони пришвидшується формування 25 бригад (один регіон – одна бригада), які об’єднуватимуть понад 150 батальйонів (один батальон на район).

Після перших двох етапів, а саме - формування штату мирного часу та резерву для особливого періоду, на третьому етапі розгортання буде розглядатися питання про необхідність створення у невеликих населених пунктах добровольчих формувань територіальних громад.

Зазначимо, що жителі деяких сел та громад виступають проти розгортання систем територіальної оборони.

Наразі відомо, що жителі Великого Глибочка відмовили двом підрозділам Сил територіальної оборони у розміщенні на території села, бо це, на їх думку, створить небезпеку для місцевих.

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