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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 61827 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111703 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 103531 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110503 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119789 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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5 марта, 17:33 • 148345 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 148718 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Рассмотрение апелляции на меру пресечения экс-нардепу Колесникову назначили на 1 октября

Киев  •  УНН

 • 8476 просмотра

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Днепровский апелляционный суд рассмотрит апелляционную жалобу прокуратуры на меру пресечения экс-нардепу Дмитрию Колесникову 1 октября. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

“1 октября 2019 в 10.00 в Днепровском апелляционном суде состоится рассмотрение апелляционной жалобы прокуратуры Днепропетровской области на решение Октябрьского районного суда г. Днепропетровская, которым для бывшего председателя Агентства госимущества (экс-нардепа) избрана мера пресечения в виде личного поручительства”, — указано в сообщении .

Стоит добавить, что бывший председатель Агентства госимущества подозревается в злоупотреблении служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч.2 ст.364 УК Украины).

Следствием установлено, что чиновник совершил незаконные действия, в результате которых стало возможным отчуждение объектов недвижимости — производственного и лабораторно-бытового корпуса государственного предприятия “Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности им. Я.Ю. Осадки” в Днепре общей площадью почти 7 тыс. кв. м. Так, он подписал соответствующие документы, которыми фактически изъял помещения из перечня имущества указанного предприятия, что сделало возможным их незаконную приватизацию и отчуждение, вызвав убытки более чем 16 млн. грн.

Прокуратура настаивает на избрании указанному лицу меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как писал УНН, апелляцию на меру пресечения Вилкула рассмотрят также 1 октября.

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