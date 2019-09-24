Розгляд апеляції на запобіжний захід екс-нардепу Колєснікову призначили на 1 жовтня
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Дніпровський апеляційний суд розгляне апеляційну скаргу прокуратури на запобіжний захід екс-нардепу Дмитру Колєснікову 1 жовтня. Про це УНН повідомили у пресслужбі прокуратури Дніпропетровської області.
“1 жовтня 2019 року о 10.00 годині в Дніпровському апеляційному суді відбудеться розгляд апеляційної скарги прокуратури Дніпропетровської області на рішення Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська, яким для колишнього голови Агентства держмайна (екснардеп) обрано запобіжний захід у вигляді особистої поруки”, — вказано у повідомленні.
Варт додати, що колишній голова Агентства держмайна підозрюється у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч.2 ст.364 КК України).
Слідством встановлено, що посадовець вчинив незаконні дії, внаслідок яких стало можливим відчуження об’єктів нерухомості — виробничого та лабораторно-побутового корпусу державного підприємства “Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості ім. Я.Ю. Осади” у Дніпрі загальною площею майже 7 тис. кв.м. Так, він підписав відповідні документи, якими фактично вилучив приміщення з переліку майна вказаного підприємства, що зробило можливим їх незаконну приватизацію та відчуження, спричинивши збитки у понад 16 млн. грн.
Прокуратура наполягає на обранні вказаній особі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Як писав УНН, апеляцію на запобіжний захід Вілкулу розглянуть також 1 жовтня.