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Апеляцію на запобіжний захід Вілкулу розглянуть 1 жовтня

Апеляцію на запобіжний захід Вілкулу розглянуть 1 жовтня

Київ • УНН

 • 9383 перегляди

КИЇВ. 24 вересня. УНН. Дніпровський апеляційний суд розгляне апеляційну скаргу прокуратури на запобіжний захід колишньому голові Дніпропетровської ОДА, нардепу попереднього скликання Олександру Вілкулу 1 жовтня. Про це УНН повідомили у пресслужбі прокуратури Дніпропетровської області.

"1 жовтня 2019 року о 9:30 у Дніпровському апеляційному суді відбудеться розгляд апеляційної скарги прокуратури Дніпропетровської області на рішення Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська, якими для колишнього голови Дніпропетровської ОДА (екснардеп) обрано запобіжний захід у вигляді особистої поруки", - повідомили у прокуратурі.

У відомстві нагадали, що колишній голова Дніпропетровської ОДА підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) КК України.

"Прокуратура наполягає на обранні вказаній особі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - додали у прокуратурі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

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