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Прокуратура наполягає взяти під варту екснардепів Вілкула та Колєснікова

Прокуратура наполягає взяти під варту екснардепів Вілкула та Колєснікова

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 вересня. УНН. Прокуратура Дніпропетровської області наполягає на взятті під варту двох екснардепів — колишнього голову обласної держадміністрації Олександра Вілкула та колишнього голову Агентства держмайна Дмитра Колєснікова, які підозрюються у спричиненні державі мільйонних збитків. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Дніпропетровської області, передає УНН.

“Прокуратурою Дніпропетровської області оскаржується рішення Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська, якими для колишнього голови Дніпропетровської ОДА та колишнього голови Агентства держмайна (двом екснардепам) обрано запобіжний захід у вигляді особистої поруки”, — йдеться у повідомленні, та додається, що “Прокуратура наполягає на обранні вказаним особам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою”.

Нагадаємо, що колишньому голові Дніпропетровської ОДА Олександру Вілкулу повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Так, посадовець, порушивши вимоги чинного законодавства, надав земельні ділянки сільськогосподарського призначення гірничо-збагачувальним комбінатам, змінивши їх цільове призначення з сільськогосподарських земель на землі промисловості, внаслідок чого близько 2000 пайщиків спричинено збитки на суму понад 12 млн грн, а державі — на суму майже півмільйона гривень.

“Крім того, колишній голова облдержадміністрації видав розпорядження про зміну цільового використання 23 земельних ділянок загальною площею понад 45 га, які перебували у власності ТОВ „АРТ ЛЕНД“, із земель сільськогосподарського призначення на землі промисловості, незважаючи на те, що зміна цільового призначення земельних ділянок з „ріллі“ на „інші комерційні потреби“ є незаконною. Це призвело до зниження суми втрат сільськогосподарського виробництва, які повинні були бути сплачені підприємством при вилученні вказаних земель Кабінетом Міністрів України для використання у цілях, не пов’язаних із веденням сільського господарства, на суму понад 5 млн грн”, — нагадали у прокуратурі.

У свою чергу, колишній голова Агентства держмайна Дмитро Колєсніков також підозрюється у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч.2 ст.364 КК України).

Тоді слідством було встановлено, що останній вчинив незаконні дії, внаслідок яких стало можливим відчуження об’єктів нерухомості — виробничого та лабораторно-побутового корпусу державного підприємства “Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості ім. Я.Ю. Осади” у Дніпрі загальною площею майже 7 тис. кв.м. Так, посадовець підписав відповідні документи, якими фактично вилучив приміщення з переліку майна вказаного підприємства, що зробило можливим їх незаконну приватизацію та відчуження, спричинивши збитки у понад 16 млн. грн.

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