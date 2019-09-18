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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 60715 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111575 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 103406 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110401 просмотра

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Прокуратура настаивает на заключении под стражу экс-нардепов Вилкула и Колесникова

Прокуратура настаивает на заключении под стражу экс-нардепов Вилкула и Колесникова

Киев  •  УНН

 • 15602 просмотра

КИЕВ. 18 сентября. УНН. Прокуратура Днепропетровской области настаивает на заключении под стражу двух экс-нардепов — бывшего председателя областной госадминистрации Александра Вилкула и бывшего главу Агентства госимущества Дмитрия Колесникова, подозреваемых в причинении государству миллионных убытков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области, передает УНН.

“Прокуратурой Днепропетровской области оспаривается решение Октябрьского районного суда г. Днепропетровская, которым для бывшего председателя Днепропетровской ОГА и бывшего председателя Агентства госимущества (двум экс-нардепам) избрана мера пресечения в виде личного поручительства”, — говорится в сообщении, и добавляется, что “Прокуратура настаивает на избрании указанным лицам меры пресечения в виде содержания под стражей”.

Напомним, что бывшему главе Днепропетровской ОГА Александру Вилкулу сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Так, чиновник, нарушив требования действующего законодательства, предоставил земельные участки сельскохозяйственного назначения горно-обогатительным комбинатам, изменив их целевое назначение с сельскохозяйственных земель в земли промышленности, в результате чего около 2 тысяч пайщиков нанесен ущерб на сумму свыше 12 млн грн, а государству — на сумму почти полмиллиона гривен.

“Кроме того, бывший председатель облгосадминистрации издал распоряжение об изменении целевого использования 23 земельных участков общей площадью более 45 га, которые находились в собственности ООО „АРТ ЛЕНД“, из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, несмотря на то, что изменение целевого назначения земельных участков с „пашни“ на „другие коммерческие нужды“, что является незаконным. Это привело к снижению суммы потерь сельскохозяйственного производства, которые должны были быть уплачены предприятием при изъятии указанных земель Кабинетом Министров Украины для использования в целях, не связанных с ведением сельского хозяйства на сумму более 5 млн грн”, — напомнили в прокуратуре.

В свою очередь, бывший председатель Агентства госимущества Дмитрий Колесников также подозревается в злоупотреблении служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч.2 ст.364 УК Украины).

Тогда следствием было установлено, что последний совершил незаконные действия, в результате которых стало возможным отчуждение объектов недвижимости — производственного и лабораторно-бытового корпуса государственного предприятия "Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности им. Я.Ю. Осадки "в Днепре общей площадью почти 7 тыс. Кв Так, чиновник подписал соответствующие документы, которыми фактически изъял помещения из перечня имущества указанного предприятия, что сделало возможным их незаконной приватизации и отчуждения, вызвав убытки более чем 16 млн. грн.

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