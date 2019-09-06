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Генпрокуратура підозрює екс-нардепа Колєснікова у спричиненні збитків державі у понад 16 млн грн

Генпрокуратура підозрює екс-нардепа Колєснікова у спричиненні збитків державі у понад 16 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. На Дніпропетровщині колишній голова Агентства держмайна Дмитро Колєсніков підозрюється у спричиненні збитків державі у понад 16 млн грн, пише УНН з посиланням на пресслужбу Генеральної прокуратури.

Прокуратурою Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відносно колишнього голови Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном (народний депутат України восьмого скликання) за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

“Встановлено, що у період з червня-грудня 2012 року колишній голова Агентства держмайна України, зловживаючи службовим становищем, вчинив незаконні дії, внаслідок чого стало можливим відчуження об’єктів нерухомості — виробничого та лабораторно-побутового корпусу Державного підприємства „Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості ім. Я.Ю. Осади“ у Дніпрі загальною площею майже 7 тис кв м. Вказаний інститут є єдиним на території України підприємством, яке займалося виробництвом стволів реактивних систем залпового вогню „Град“, „Смерч“, „Ураган“, систем охолоджування головок самонаведення ракет, труб, тощо та має стратегічне значення для економіки та безпеки держави. Воно не підлягає приватизації, не може бути відчужене, вилучене, передане до статутного капіталу господарських організацій; відносно нього не можуть вчинятися дії, наслідком яких може стати відчуження майна підприємства”, — повідомили у прокуратурі.

Так, посадовець підписав відповідні документи, якими фактично вилучив приміщення з переліку майна вказаного підприємства, що зробило можливим їх незаконну приватизацію та відчуження, спричинивши збитки у понад 16 млн грн.

5 вересня 2019 року йому повідомлено про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення. Досудове розслідування триває.

Варто нагадати, що 8 жовтня 2018 року, парламентський комітет з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України визнав законним подання Генерального прокурора України про зняття недоторканності з народного депутата Дмитра Колєснікова та передав його на розгляд парламенту.

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