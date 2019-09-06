Генпрокуратура подозревает экс-нардепа Колесникова в причинении ущерба государству более чем 16 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. На Днепропетровщине бывший председатель Агентства госимущества Дмитрий Колесников подозревается в причинении ущерба государству более чем 16 млн грн, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.
Прокуратурой Днепропетровской области осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве в отношении бывшего председателя Государственного агентства Украины по управлению государственными корпоративными правами и имуществом (народный депутат Украины восьмого созыва) за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).
“Установлено, что в период с июня-декабря 2012 бывший председатель Агентства госимущества Украины, злоупотребляя служебным положением, совершил незаконные действия, в результате чего стало возможным отчуждение объектов недвижимости — производственного и лабораторно-бытового корпуса Государственного предприятия „Научно-исследовательский и конструкторско технологический институт трубной промышленности им. Я.Ю. Осадки“ в Днепре общей площадью почти 7 тыс кв м. Указанный институт является единственным на территории Украины предприятием, которое занималось производством стволов реактивных систем залпового огня „Град“, „Смерч“, „Ураган“, систем охлаждения головок самонаведения ракет, труб и т.д. и имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства. Оно не подлежит приватизации, не может быть отчуждено, изъято, переданное в уставный капитал хозяйственных организаций; в отношении него не могут совершаться действия, следствием которых может стать отчуждение имущества предприятия”, — сообщили в прокуратуре.
Так, чиновник подписал соответствующие документы, которыми фактически изъял помещения из перечня имущества указанного предприятия, что сделало возможным их незаконной приватизации и отчуждения, вызвав убытки более чем 16 млн грн.
5 сентября 2019 года ему сообщено о подозрении в совершении указанного уголовного преступления. Досудебное расследование продолжается.
Стоит напомнить, что 8 октября 2018 года, парламентский комитет по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады Украины признал законным представление Генерального прокурора Украины о снятии неприкосновенности с народного депутата Дмитрия Колесникова и передал его на рассмотрение парламента.