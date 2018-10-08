У чому звинувачують нардепа Колєснікова та до чого тут "Гради" та "Урагани"

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що народного депутата Дмитра Колєснікова підозрюють у незаконному відчуженні цілісного майнового комплексу ДП “Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості ім. Я.Ю.Осади” (“НДТІ”, розташований у Дніпрі).

“Голова Агентства державного майна України Колєсніков, зловживаючи службовим становищем, використовуючи службові повноваження всупереч інтересам служби, діючи умисно в інтересах третіх осіб, а саме директора ДП “НДТІ” Горгуля,.. розуміючи відсутність правових підстав для виведення об’єкта нерухомості з переліку майна, який не підлягає приватизації... та вказане підприємство входить до переліку об’єктів стратегічного значення для економіки й безпеки держави... 27.06.2012 Колєсніков... підписав поданий йому директором ДП “НДТІ” Горгулем на затвердження перелік майна, що не включається до складу цілісного майнового комплексу ДП "НДТІ"...” — сказав Луценко.

Генпрокурор звернув увагу також на те, що на деяких переліках, підписаних Колєсніковим, “не було навіть підпису директора "НДТІ" Горгуля і членів комісії, що ще раз свідчить про умисність його дій”.

“Внаслідок зазначених умисних, протиправних дій голови Агентства державного майна України з управління державними корпоративними правами та майном — Колєснікова — стало можливе безперешкодне незаконне відчуження цілісного комплексу, ринкова вартість якого на момент відчуження відповідно до висновку судової оціночно-будівельної та будівельно-технічної експертизи складала 16 млн 701 тис. 382 грн. Пізніше Дніпропетровська міська рада на аукціоні продала це підприємство за суму менше 5 млн грн”, — зазначив він.

Луценко підкреслив, що після такої приватизації промисловий потенціал підприємства був знищений, станки вирізані, а лабораторія фактично була ліквідована, що призвело до неможливості виконання держпідприємству свого оборонного завдання.

Спробуємо детальніше розібратися у ситуації.

У 2017 році прокуратура передала до суду матеріали кримінального провадження, у якому розслідувалося незаконне відчуження майна, а саме приміщення виробничого та лабораторного комплексу Державного трубного інституту (“НДТІ”) з державної власності у комунальну, а пізніше — реалізація майна на аукціоні. Передача відбулася у 2013 році, а підозру у незаконних діях було оголошено колишньому керівництву підприємства, який і ініціював через голосування у міськраді передачу майна. При цьому у 2012 році Горгуль отримав від Кабміну дозвіл про зміну цільового призначення цих приміщень на комплекс громадського харчування та приміщення оздоровчого призначення.

Слідство встановило, що дії колишнього керівництва дали змогу приватизувати ці об’єкти на користь приватних підприємств. Дії колишнього директора інституту Сергія Горгуля, за висновками слідства, спричинили державі шкоду обсягом 16,7 млн грн. Ситуація для України, на жаль, далеко не унікальна. Але варто зважати, про яке саме підприємство йдеться.

Державний трубний інститут - єдине в Україні (і на теренах колишнього СРСР) підприємство, яке займалося виробництвом стволів реактивних систем залпового вогню "Град", "Смерч", "Ураган", систем охолоджування головок самонаведення ракет, труб тощо. Підприємство має стратегічне значення для економіки та безпеки держави.

У матеріалах, що були передані прокуратурою до суду, зауважувалося, що екс-директор "інституту достовірно знав, що у вказаних приміщеннях знаходиться обладнання та устаткування, що складає виробничий цикл підприємства, і без нього інститут не в змозі здійснювати свою діяльність".

Зазначимо, що Сергій Горгуль переховується від правосуддя та оголошений у міжнародний розшук. У ЗМІ з’являлася інформація, що він відкрив у Росії торговельну фірму.

Яку роль міг зіграти у цій історії Дмитро Колєсніков?

На той період Дмитро Колєсніков очолював Держагентство України з управління державним корпоративним майном та правами, і саме він міг надати дозвіл на переведення приміщень з категорії виробничих у невиробничі та виведення майна з державної власності. Цікаво, що через два тижні після ухвалення рішення про передачу майна тодішній президент Віктор Янукович звільнив Колєснікова з займаної посади та призначив головою Дніпропетровської ОДА.

Водночас, у ЗМІ оприлюднювалася інформація, що Колєсніков схвалив лише передачу в оренду, а ось рішення про остаточну передачу майна було схвалене вже після його переходу на посаду керівника ОДА.

Хоч би що там було, у 2013 році приміщення, які ще донедавна були виробничими цехами, передали на баланс КП "Спеціалізована ремонтно-будівельна дільниця" (КП "СРБД"), щодо якого вже тоді було порушене питання про визнання банкрутом.

У матеріалах, долучених до розслідування справи Сергія Горгуля йдеться, що передані комунальникам приміщення не відповідали описаному у техпаспортах, що були виготовлені "Дніпропетровським БТІ". У висновках, які публікувалися у ЗМІ, йшлося, що місця, де нібито розміщуються масажні кабінети, розташовані у колишніх виробничих приміщеннях, які перебувають у неналежному стані. Усі ці приміщення після банкрутства КП "СРБД" були включені до ліквідаційної маси та оцінені у трохи більше 3 млн грн. Надалі частина приміщень була продана приватному підприємству під час аукціону. Майно пішло з молотка за суму менше 5 млн грн, водночас, за оцінками експертів, вартість реалізованих приміщень перевищувала 31 млн грн. Ще частина приміщень була продана у 2016 році.

Журналістські розслідування свідчили, що всі операції з продажу приватним фірмам майна інституту засвідчувалися одним і тим самим нотаріусом та вели до одних і тих же людей, які причетні до колишнього керівництва Дніпропетровської області. Але це вже робота для слідчих. Ми ж спробували пояснити вам, у чому підозрюють нардепа Колєснікова та які наслідки для держави мали злочинні дії, у яких його звинувачують.

Сам нардеп звинувачення відкидає.

"ГПУ стверджує, що у 2012 році я як голова агентства з управління майном начебто скоїв діяння, спрямоване на відчуження майна, яке знаходилося на балансі НДІ трубної промисловості ім. Я.Осади. Ніякого зловживання владою з мого боку не було і бути не могло, тому що прокуратура оцінює період дії агентства держмайна, коли я там вже не працював, — на той час я вже був на посаді голови Дніпропетровської облдержадміністрації", — сказав Колєсніков.